3 من حراس مرمى الصقور إلى صربيا لقضاء معايشة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

في تجربة مفيدة ومثمرة لتطوير مستويات حراس مرمى نادي الإمارات، وصل إبراهيم ياسر الشامسي وأحمد عيسى الدبل وعلي عيسى العلي حراس مرمى فرق 17 و 16 و 14 سنة، إلى صربيا لقضاء معسكر خارجي، ضمن فترة المعايشة التي تمتد خلال الفترة ما بين 7 لغاية 17 الجاري، بمشاركة عدد من حراس أندية العين وبني ياس وتحت إشراف وتدريب الخبير والمدرب الوطني زكريا أحمد، والمحاضر في الاتحاد الآسيوي.

وأوضح محمد إسماعيل العوضي رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم بالنادي، أن فترة معسكر الحراس تأتي كخطوة بهدف تطوير أدائهم كونهم من الموهوبين الذين يتمتعون بحس فني عال في حراسة المرمى ونأمل لهم الاستفادة من المدرب الوطني الخبير زكريا أحمد، في حين، وصف الكابتن زكريا أحمد الأجواء التي تسود المعسكر المُقام، والذي يجمع عدد 10 حراس مرمى بالمثالية، التي تحفز على التطور وتحقيق الاستفادة المرجوة من إقامة هذا البرنامج، وهي التجربة الثانية له بعد النجاح الكبير الذي تحقق خلال العام الماضي، موضحاً بأنه ستتم الاستعانة خلال المعسكر بمدربي منتخب صربيا للشباب وسيقوم الحراس بالتدريبات في مركز الاتحاد الصربي لكرة القدم كما سيخوضون تجربة التدريب مع حراس الفرق الصربية لزيادة الخبرة والاحتكاك مع المستويات المختلفة.

من جانبهم أكد الحراس الثلاثة أنهم يخوضون حالياً منذ لحظات الوصول الأولى، الكثير من التدريبات القوية التي يتوقعون أن يجنوا ثمارها في القريب العاجل، خصوصاً أن عودتهم ستكون قبل أيام معدودة من التجمع الداخلي للأندية المحلية، ما يعني أنهم سيواصلون تحضيراتهم بكل جدية دون انقطاع.