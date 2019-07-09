28 لاعباً يدشنون معسكر أبيض الشباب

المصدر: دبي- البيان الرياضي

دشن منتخبنا الوطني للشباب مواليد 2001، معسكره الداخلي بدبي، الذي سيستمر حتى الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، في إطار استعداداته للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب تحت 19 عاماً 2020، وبطولة غرب آسيا في فلسطين، التي ستقام في الفترة من 22 أغسطس إلى 1 سبتمبر من العام الجاري، وتضم قائمة أبيض الشباب 28 لاعباً، قام باختيارهم المدير الفني فيردو ميلين، وهم:

سيف الزعابي، ياسر البلوشي (اتحاد كلباء)، فهد بدر (الإمارات)، سلطان الزعابي، عبد الله الرميثي (بني ياس)، راكان وليد، أحمد المشجري، زايد الزعابي، هزاع سبيت، مبارك أحمد، نواف الحارثي، محمد عبد الله، أحمد فوزي، عبد الله أبوبكر، أحمد الحمادي (الجزيرة)، علي النقبي (خورفكان)، سلطان الحفيتي (دبا)، مايد الطنيجي (الرمس)، حارب عبد الله، عبد العزيز البلوشي، محمد عيسى، حمدان حميد، خليفة يوسف (شباب الأهلي)، عبد الله أحمد (عجمان)، عيسى الحراصي (العين)، حمد المقبالي (الفجيرة)، محمد عبد الرحمن إبراهيم (النصر)، شهاب أحمد لشكري (الوصل).

وأكد بدر أحمد مدير الفريق، أن التجمع الحالي يضم مجموعة كبيرة من اللاعبين، بينهم لاعبون جدد، حيث يرغب الجهاز الفني بتجربتهم، وخلق حالة من المنافسة بين اللاعبين، مشيراً إلى أن الفريق سيواصل تدريباته اليومية في ملعب ذياب عوانة والصالة الرياضية بمقر اتحاد الكرة بدبي، على فترتين، صباحية ومسائية، حتى موعد السفر إلى أوروبا، حيث المعسكر الخارجي، الذي سيمتد حتى منتصف أغسطس المقبل.