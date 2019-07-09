بني ياس يعزز صفوفه بشاهين سرور وسيرجيو

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

واصلت شركة كرة القدم بنادي بني ياس تعاقداتها لدعم صفوف الفريق الأول في الموسم المقبل بعد أن أعلن النادي عن صفقتين جديدتين بتعاقده مع اللاعب شاهين سرور (23 عاماً) قادماً من الجزيرة بعقد يمتد لمدة أربع سنوات.

بالإضافة إلى البرتغالي لويس سيرجيو (19 عاماً) قادماً من نادي أونيو نيغورينس البرتغالي وقيده في فئة المقيمين، ليصل عدد اللاعبين الذين تعاقد معهم السماوي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية إلى 8 لاعبين منهم 5 لاعبين مواطنين و3 أجانب اثنين منهما في فئة المقيمين. ووقع الثنائي الجديد على عقود الانضمام لبني ياس في حضور الدكتور سالم جريب الحارثي رئيس شركة كرة القدم بالنادي وأعضاء مجلس الإدارة.

وانضم شاهين سرور للسماوي بعدما كان معاراً من ناديه الجزيرة إلى اتحاد كلباء، ويجيد اللاعب اللعب في خط الوسط بالإضافة إلى مركزي الجناح الأيمن والأيسر، فيما يعد لويس سيرجيو ثاني صفقات النادي من فئة اللاعبين المقيمين بعدما كان قد ضم البرازيلي جواو فيكتور، إذ يلعب سيرجيو في خط الوسط وسيشكل إضافة قوية لصفوف السماوي.

تعاقد

وكان بني ياس قد بدأ تعاقداته خلال الميركاتو الحالي بضم عيسى المازمي قادماً من الإمارات لمدة 3 سنوات، ومحمد هلال قادماً من الوحدة لمدة 3 سنوات بعدما لعب الموسم الأخير معاراً لنادي الإمارات، وسالم علي من الوحدة لنفس المدة، وأبرم السماوي رابع تعاقداته من اللاعبين المواطنين مع سلطان الشامسي بعقد لمدة موسمين قادماً من نادي الجزيرة، وأخيراً شاهين سرور. وعلى صعيد اللاعبين الأجانب كان البرازيلي لويز أنطونيو أولى صفقات بني ياس، وأخيراً الثنائي جواو فيكتور ولويس سيرجيو.

من ناحية أخرى يعقد النادي مؤتمراً صحفياً في الساعة الرابعة عصر غد الأربعاء في بوابة الشرق مول بالعاصمة أبوظبي وذلك لتقديم الألماني وينفريد شايفر المدير الفني الجديد للفريق الأول، بالإضافة إلى اللاعبين الجدد.