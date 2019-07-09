أبيض الناشئين يؤدي تدريبه الأول على ملعب ذياب عوانة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أدى منتخبنا الوطني للناشئين أمس أولى حصصه التدريبية على ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة بدبي ضمن معسكره الداخلي الذي سيستمر حتى بداية يوليو المقبل استعداداً للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 16 عاماً 2020. وتضم قائمة منتخبنا 28 لاعباً قام المدير الفني ماجد سالم باختيارهم للتجمع الحالي وهم

: سلطان عادل، سيف الزعابي (اتحاد كلباء)، محمد الحارثي، مطر سالم (بني ياس)، أحمد المرزوقي، زايد خميس، منصور عبد الرحيم (الجزيرة)، إبراهيم الكعبي (الذيد)، خالد توحيد، سعيد محمد، علي طاهر، بدر السويدي (الشارقة)، أحمد البلوشي، سعيد جمال، علي حسن، غيث البلوشي، يوسف البلوشي (شباب الأهلي دبي)، أحمد البادي (العين)، حمد الدرمكي، سعيد سالم (الفجيرة)، جمال السعدي، حمدان سعيد، محمد الخوري (النصر)، عبد الله أحمد، عوض الكثيري (الوحدة)، منصور المنهالي (الوحدة)، سعود المري، عبد الله الاستاذ (الوصل).

وأوضح سالم اليعقوبي مدير المنتخب أن المعسكر الحالي يعتبر أولى محطات الإعداد للمشاركة في التصفيات الآسيوية، حيث يسعى الجهاز الفني لتهيئة اللاعبين من كافة النواحي البدنية والفنية خاصة بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون مع نهاية الموسم الماضي، مشيراً إلى أن المحطة الثانية للإعداد ستقام في صربيا وذلك للفترة من 1 حتى 21 أغسطس المقبل والذي سيخوض خلاله المنتخب 5 مباريات. وتنطلق التصفيات 14 سبتمبر المقبل للمنتخبات التي تضم خمسة منتخبات.