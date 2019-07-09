محمد بن زايد يُعيد تشكيل مجلس إدارة «أبوظبي الرياضي»

المصدر: أبوظبي - وام

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان.

ونص القرار على عضوية كل من: الدكتور يوسف الشيبة خميس الشرياني، ومحمد حمد جابر الهاملي، ومحمد ثاني مرشد الرميثي، والدكتور عارف سلطان الحمادي، وعبدالله عبدالعالي عبدالله الحميدان، ومحمد إبراهيم محمود المحمود، وسويدان راشد الظاهري.

ويهدف مجلس أبوظبي الرياضي إلى تنمية قطاع الرياضة وتطويرها من خلال تطوير الأندية والجمعيات الرياضية في الإمارة عبر توفير بيئة رياضية متكاملة من جوانبها الفنية والإدارية والتشريعية، وتستجيب لمتطلبات المجتمع وتتيح الفرص أمام جيل الشباب من المراحل السنية المبكرة حتى المحترفين، لصقل مواهبهم الرياضية والثقافية وإعدادهم للمشاركة المتميزة في المنافسات الإقليمية والقارية والدولية. كما يقوم المجلس بصفة خاصة وبالتنسيق مع الجهات المختصة بكافة الأعمال اللازمة للنهوض بشؤون الرياضة.

ويضع مجلس أبوظبي الرياضي جعل أبوظبي عاصمة عالمية للرياضة رؤيةً أساسيةً له، ويضطلع إلى خلق بيئة رياضية تسهم في التوعية بأهمية الرياضة، وتوفير البرامج والفعاليات لممارستها بين أفراد المجتمع، وتطبيق أفضل النظم العالمية المؤهلة للتنافس الرياضي باحترافية على المستويين المحلي والدولي.

واستضافة أهم البطولات الدولية، بالإضافة إلى جعل الرياضة أسلوباً للحياة ووضع أبوظبي في طليعة المدن العالمية الرائدة في استضافة الأحداث والفعاليات الرياضية الدولية في مختلف الألعاب والرياضات.

ونجح مجلس أبوظبي الرياضي منذ تأسيسه في استضافة العديد من الفعاليات والأحداث الرياضية القارية والعالمية ليضع أبوظبي عاصمة للرياضة العالمية، حيث كان يبرز دور المجلس الفعال في نجاح بطولات رياضية عدة في السنوات الأخيرة من خلال التنظيم والإشراف في مختلف الألعاب الرياضية.

ونظم المجلس وساهم كذلك في توفير الدعم لبطولات عالمية استضافتها العاصمة أبوظبي أبرزها جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1، وكأس العالم للأندية، وكأس آسيا التي استضافتها الإمارات يناير الماضي، وطواف أبوظبي الدولي للدراجات الهوائية الذي تحول بعد ذلك إلى طواف الإمارات الدولي، بطولة أبوظبي HSBC للغولف، بطولة مبادلة العالمية للتنس، بطولة العالم للترايثلون على مدى سنوات عدة، بطولة فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز، سباق ريد بل الجوي العالمي، مهرجان أبوظبي الرياضي، فضلاً عن كون المجلس المظلة المنضوية تحتها الأندية الرياضية التابعة لإمارة أبوظبي، بالإضافة إلى دوره في توفير الدعم لأنشطة المجتمعية من أجل مجتمع صحي في العاصمة وإتاحتها لشرائح المجتمع كافة على مدار العام.