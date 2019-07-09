عبد الله علي خارج حسابات حتا

المصدر: دبي - علي الظاهري

خرج لاعب الوسط عبد الله علي من حسابات فريق حتا بعد موسمين قضاهما في صفوف «الإعصار». وجاء قرار عدم التجديد، بناء على رغبة الجهاز الفني بقيادة المدرب اليوناني كريستوس كونتيس بسبب وجود نحو 6 لاعبين يجيدون اللعب في المركز نفسه.

وشارك عبد الله علي «34 عاماً» في بداية فترة الإعداد نتيجة سريان عقده الممتد لغاية 21 من الشهر الجاري، قبل أن يلحق بزميله المدافع محمود حسن الذي رحل عن صفوف حتا بعد تجربة مميزة مع «الإعصار» في الفترة الماضية. وكان عبد الله علي تلقى عدداً من العروض المحلية، ومن المقرر أن يحسم اللاعب مستقبله في الأيام المقبلة.