الظفرة يتعاقد مع البرازيلي بيدرو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تعاقدت شركة كرة القدم بنادي الظفرة مع المهاجم البرازيلي جواو بيدرو، بعقد لمدة موسم واحد في صفقة انتقال حر، لدعم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

ويبلغ المهاجم السابق لنادي الفتح السعودي 26 عاماً، ويلعب في مركز رأس الحربة، إذ سبق وخاض عدة تجارب تنوعت ما بين أندية برازيلية وبرتغالية وإسبانية، حيث يعد بيدرو ثاني صفقات الظفرة من الأجانب بعد التعاقد مع الهولندي روشفيل.

كما نجح النادي في ضم اللاعب راشد مهير بصفقة انتقال نهائي لمدة موسمين بعدما خاض اللاعب الموسم الأخير مع الظفرة مـــعاراً من نادي العين، قبل أن يوقّع للظفرة عقب انتـــهاء إعارته وعقده مع العين، بانتـــظار الإعلان الرسمي عن الصفقة.