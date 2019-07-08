كواس وتوزي يلتحقان بتحضيرات النصر

المصدر: Ⅶ دبي-عدنان الغربي

التحق الثنائي براندلي كواس لاعب منتخب كوراساو، والبرتغالي أنتونيو جوزيه كارفاليو، الملقب بـ «توزي»، بتحضيرات النصر، التي انطلقت بإخضاع اللاعبين لفحوصات طبية شاملة، مساء أول من أمس.

ويعدّ الثنائي مكسباً للعميد، حيث جاء كواس من هيراكليس الهولندي، الذي لعب معه 79 مباراة، وسجل له 18 هدفاً خلال المواسم الثلاثة الأخيرة، فيما يعتبر توزي أحد أبرز لاعبي خط الوسط في الدوري البرتغالي، وسبق أن لعب لكل منتخبات المراحل السنية في البرتغال، ومنتخب تحت 21 عاماً، كما ارتدى قميص أندية عريقة، مثل بورتو ونادي موريرينسي واشتوريل برايا. وتنطلق تدريبات العميد الداخلية، استعداداً للموسم الجديد، بعد غد حتى 18 يوليو الجاري، قبل أن يركن الفريق للراحة لمدة يوم واحد، ثم يغادر إلى معسكره الخارجي بألمانيا.