الوصل يصعد 6 لاعبين من الرديف إلى الأول

المصدر: Ⅶ دبي- إيهاب زهدي

استدعى الروماني ريجيكامب مدرب الوصل، 6 لاعبين من رديف «الإمبراطور»، للمشاركة في تحضيرات الفريق الأول للكرة بالنادي، استعداداً للموسم الجديد، واللاعبون هم محمد كيدي، عبد الله مال الله، غانم أحمد، مبارك مطر، يوسف المهيري وعبد الرحمن صالح، ليكون الوصل واحداً من أكثر أندية المحترفين نشاطاً على صعيد صفقات وتجديد الصفوف خلال الصيف الحالي.

اللاعبون المقيمون

شهدت الأيام الماضية، الكثير من صفقات الوصل لتدعيم الصفوف تحضيراً للموسم الجديد، إذ تم ضم اللاعب الأرجنتيني خواكين بيريز (19 عاماً)، ضمن فئة اللاعبين المقيمين في الدولة، واللاعب قادم من نادي ديفينسا الأرجنتيني، والذي انتقل إلى صفوفه الموسم الماضي، بعدما بدأ مشواره في صفوف ناشئي ريفير بليت. ويعد بيريز اللاعب الخامس في قائمة الوصل من فئة المقيمين، بعدما سبق وضم الفريق اللاعبين الغاني بشير الحسن والبرازيلي ناثان فيليبي، مع استمرار البرازيلي ماتيوس سانتوس والغاني جورج دووبنغ، من الموسم الماضي، في مارس الماضي، وسيتم قيده ضمن قائمة «الأصفر» في الموسم المقبل.

بينما على صعيد صفقات اللاعبين المواطنين والأجانب، تعاقد الوصل مع اللاعب حبوش صالح قادماً من نادي بني ياس، والبرازيلي ويلتون سواريز قادماً من الشارقة، ومحمد البيرق من اتحاد كلباء، وحميد سالمين من الظفرة، والبرازيلي لوكاس غالفاو من إنغولشتات الألماني.

تحركات صيفية

يسعى الوصل من خلال تحركاته الصيفية الحالية، إلى تدعيم صفوفه، في محاولة لإرضاء جماهيره الغاضبة من تراجع نتائج «الإمبراطور» في الموسم الماضي، والذي أنهاه بالمركز التاسع في ترتيب دوري الخليج العربي برصيد 34 نقطة، رغم الترشيحات التي كانت تضع الفريق ضمن المنافسين بقوة على الألقاب المحلية، بعد عروضه ونتائجه القوية في الموسم قبل الماضي.

كان الوصل، قد أنهى الدور الأول للدوري، وفي رصيده 11 نقطة من 3 انتصارات وتعادلين و8 هزائم، سجل لاعبوه 20 هدفاً، وتلقت شباكه 28 هدفاً، لتقيل الإدارة المدرب الأرجنتيني غوستافو كونتيروس، عقب الهزيمة من النصر في الجولة السادسة، وأسندت المهمة بشكل مؤقت إلى حسن العبدولي، والذي لم تتحسن نتائج الفريق معه ليرحل، وتتعاقد الإدارة مع الروماني لورينت ريجيكامب.

حصد الوصل تحت القيادة الفنية الرومانية، 23 نقطة في الدور الثاني من 7 انتصارات وتعادلين و4 هزائم، ليصل إجمالي النقاط إلى 34 نقطة، ويحتل المركز التاسع في الترتيب، وسجل الوصل الموسم الماضي، 45 هدفاً، وتلقت شباكه 54 هدفاً، كما لم يحقق الوصل، نتائج إيجابية في دوري أبطال آسيا، وتذيل الفريق ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، من فوز وحيد و5 هزائم، وودع كأس زايد للأندية الأبطال من الدور ربع النهائي.