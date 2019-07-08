الفجيرة يدشن موسمه الكروي ويكثف بحثه عن الأجانب

المصدر: Ⅶ الفجيرة - محمد فضل

يدشن فريق الفجيرة تجمعه الداخلي تأهباً لمباريات الموسم الكروي الجديد اعتباراً من اليوم بقيادة مدربه الجزائري مجيد بوقرة، وذلك بحضور معظم اللاعبين القدامى والجدد الذين تم التعاقد معهم خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي، وقرر الجهاز الفني استمرار التجمع الداخلي حتى 18 الجاري موعد السفر إلى معسكر سلوفينيا والذي سيقوم بوقرة بتجربة عدد من المحترفين الأجانب بغية التعاقد مع أفضلهم وضمهم لقائمة الفريق الأول التي يتواجد فيها المحترف البرازيلي قبرائيل سوزا بعد انتهاء إعارة روزا لاعب النصر وإنهاء التعاقد بالتراضي مع الفرنسي عمر كوسوكو.

وكان الأسبوع الماضي قد شهد إجراء الفحوصات الطبية للاعبين المواطنين، ومعروف بأن الفجيرة نشط خلال الميركاتو الصيفي الحالي وضم اكثر من 5 لاعبين مواطنين وتجديد عقود أربعة، فضلاً عن انتقال كل من مهند خميس للنصر وشقيقه إبراهيم خميس لاتحاد كلباء واقتراب محمد خلفان من الإعارة لنادي الشارقة، وأجرى مجيد بوقرة عدة مفاوضات مع عدد من اللاعبين الجزائريين، وسيناقش اجتماع إدارة النادي مع بوقرة في غضون الساعات المقبلة ترتيبات التعاقدات، حيث يحتاج الفجيرة الى ثلاثة لاعبين لإغلاق الملف.

من جانبه، أكد يوسف عبد الله مدير فريق الفجيرة جاهزية الفريق الأول للموسم الكروي الجديد، منوهاً الى اكتمال كافة الترتيبات المتعلقة بتجهيزات التجمع الداخلي الى جانب المعسكر الخارجي والذي سيكون في سلوفينيا اعتباراً من 18 الجاري وحتى الـ 11 من أغسطس المقبل، مشيراً الى أن الفريق سيخوض اكثر من مباراة ودية عقب العودة من المعسكر الخارجي وقبيل انطلاقة مسابقة كأس الخليج العربي يوم 22 أغسطس المقبل.