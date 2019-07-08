كونتيس: تربطني ذكريات جميلة بالنصر

المصدر: Ⅶ دبي - علي الظاهري

أعرب اليوناني كريستوس كونتيس مدرب فريق حتا، عن سعادته بالعودة إلى دورينا من بوابة «الإعصار» الصاعد حديثاً إلى دوري الخليج العربي، موضحاً أن «الإعصار» قادر على البقاء مع الكبار في الموسم المقبل في ظل توفر الأدوات المؤهلة لتحقيق الهدف والتركيز المضاعف في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أنه تربطه ذكريات جميلة بنادي النصر الذي قضى فيه نحو 4 سنوات حينما كان مساعداً لمدرب الفريق الأول الأسبق الصربي ايفان يوفانوفيتش، ولاسيما أن تلك الفترة شهدت تحقيق «العميد» 3 ألقاب وهي كأس صاحب السمو رئيس الدولة للمرة الرابعة في تاريخه وكأس الخليج العربي في موسم 2014-2015 وكأس الأندية الخليجية في 2013-2014.

وأضاف كونتيس لـ «البيان الرياضي»، أنه يتطلع إلى تثبيت أقدام «الإعصار» في دوري المحترفين وبناء فريق للمستقبل قادر على تقديم كرة قدم جميلة وعروض مميزة في دوري الخليج العربي في الموسم المقبل، مثنياً على أسلوب وطريقة التعامل مع نادي حتا الذي يحرص على توفير جميع أدوات ومتطلبات النجاح التي يحتاجها الفريق.

تشكيلة مميزة

وأشاد مدرب حتا بالتشكيلة المتواجدة والتوليفة الرائعة في الفريق، حيث يضم «الإعصار» حالياً وجوه واعدة قادرة على تلبية تطلعات المرحلة المقبلة، مبيناً أنه على معرفة بمعظم اللاعبين المتواجدين حالياً في صفوف الفريق بفضل تجربته السابقة مع النصر الممتدة من 2013 حتى 2017، حيث تعتبر المجموعة المتواجدة أصحاب قدرات عالية، موضحاً أنه قادر على التكيف بسهولة مع عامل الطقس في الإمارات.

خطوات البقاء

وكشف كونتيس عن أهم الخطوات التي ستساهم في البقاء بدوري المحترفين في الموسم المقبل، أبرزها التعامل مع المرحلة المقبلة يوم بيوم والمضي نحو تحقيق الهدف بالتركيز في كل مباراة على حدة، مما سينعكس إيجاباً على مستوى الفريق ويقود إلى بقائه في دوري الخليج العربي مع الكبار.

لحظات رائعة

وعن ذكرياته مع النصر، قال كونتيس «أملك لحظات رائعة مع العميد لا يمكن نسيانها، وتعتبر المرحلة السابقة التي قضيتها في القلعة الزرقاء جزءاً من الماضي الجميل، وأنظر الآن إلى المستقبل مع حتا والذي أسعى إلى تقديم كل ما لدي من أجله في المرحلة المقبلة.

وأشاد كونتيس بتجربته الماضية مع نادي أولمبياكس اليوناني الذي يعتبر من الأندية الكبيرة على مستوى أوروبا ويحتل مرتبة متقدمة على مستوى القارة العجوز بصورة عامة، إلا أن النتائج في الفترة الماضية كانت غير مرضية نتيجة أسباب عدة أبرزها عدم استقرار الجهاز الفني، معرباً عن سعادته بأن يكون مدرباً لنادي أولمبياكس والذي كان يلعب في صفوفه منذ سنوات حينما كان لاعباً، حيث ساهمت التجربة في كسبه المزيد من الخبرات في عالم تدريب كرة القدم.

وأكد كونتيس أن طاقم الجهاز الفني جاهز للمرحلة المقبلة، والذي يضم مدرب الحراس اليوناني شيوتيس ديونيسيس حارس نادي ايك اثينا اليوناني والذي لعب بجواره في أكثر من فريق، وهو على يقين بمدى إمكانيات وقدرات مدرب الحراس الجديد الذي يتطلع هو الآخر لإعداد حراس مميزين من الطراز الرفيع لحراسة الخشبات الثلاث في الفريق.

مشوار

بدأ المدرب اليوناني كريستوس كونتيس مشواره التدريبي في عام 2011 عندما تولى مهمة مساعد مدرب في فريق أبويل نيقوسيا القبرصي، ثم انتقل في عام 2013 الذي يليه إلى دورينا وعمل مساعداً للمدرب الأسبق لنادي النصر الصربي إيفان يوفانوفيتش واستمر في العمل حتى عام 2017، وشهدت تلك الفترة تحقيق «العميد» 3 ألقاب محلية وخليجية، ثم عمل مدرباً مساعداً في فريق اولمبياكس اليوناني لمدة عام ليتم تعيينه في العام التالي مدرباً للفريق. كما خاض كونتيس تجارب عدة لاعباً في الأندية اليونانية حتى اعتزاله في عام 2011.