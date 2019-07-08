بني ياس يضم شايفر ولويز وفيكتور

المصدر: Ⅶ أبوظبي - محمد صادق

أعلنت شركة كرة القدم بنادي بني ياس تعاقدها رسمياً مع الألماني وينفريد شايفر لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم اعتباراً من الموسم المقبل، إذ كان المدرب الجديد قد وصل إلى أبوظبي مساء أول من أمس برفقة جهازه المعاون.

وأكدت الشركة في بيان رسمي إن المدير الفني للسماوي سيبدأ مهمته مع الفريق اعتباراً من الأسبوع المقبل مع بداية التجمع الداخلي للفريق، وذلك قبل السفر إلى المعسكر الخارجي المقرر إقامته في إسبانيا الشهر الحالي. كما أعلنت الشركة عن تعاقدها رسمياً مع البرازيلي لويز أنطونيو لمدة موسمين قادماً من الشباب السعودي، بالإضافة إلى التعاقد مع مواطنه جواو فيكتور لمدة أربع سنوات وقيده في فئة المقيمين، وذلك لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.