بني ياس يضمّ البرتغالي لويس سيريجو

المصدر: البيان الالكتروني

أعلنت شركة نادي بني ياس لكرة القدم عن تعاقدها مع اللاعب البرتغالي لويس سيريغو قادماً من صفوف نادي اونيو نيغورينس البرتغالي للالتحاق بصفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وقد وقع اللاعب ذو التسعة عشر ربيعاً لمصلحة السماوي، وسيتم تسجيله ضمن فئة المقيمين، لكي يكون ثاني صفقات السماوي هذا الموسم ضمن هذه الفئة بعد البرازيلي فيكتور.

وكان سيريغو تألق في بطولات الاتحاد البرتغالي تحت عشرين عاما، ويلعب في ناديه ضمن دوري الدرجة الأولى الخاص بالشباب، حيث يلعب في مركز وسط الملعب ويشتهر بالتسديدات والتمريرات المتقنة.

ومن المقرر أن ينضم اللاعب البرتغالي إلى زملائه خلال الفحص الطبي ضمن التجمع الداخلي الذي سيليه السفر إلى معسكر أسبانيا.