الشارقة يستهل إعداده بالفحص الطبي اليوم

المصدر: الشارقة - عماد الدين إبراهيم

يستهل فريق الشارقة بطل دوري الخليج العربي موسم 2018-2019 إعداده للموسم الجديد 2019 - 2020 اليوم، عبر التجمع الداخلي للاعبين مع الفحص الطبي والذي يستمر لمدة 3 أيام بإشراف الجهاز الطبي بالنادي، على أن تبدأ التدريبات غداً بصالة الجمنازيوم والملعب الفرعي باستاد خالد بن محمد تحت إشراف المدرب عبد العزيز العنبري وطاقمه المعاون، والتي تستمر حتى موعد السفر إلى المعسكر الخارجي بهولندا في 20 الجاري والذي يستمر لمدة 20 يوماً.

وفي الجانب الإعدادي البدني يبدأ الفريق البرنامج بتدريبات رفع معدلات اللياقة وتدريبات التأهيل للعائدين من الإصابات خاصة للاعب الأوزبكي شوكوروف العائد من إصابة تعرض لها مع منتخب بلاده حرمته من ختام الموسم مع فريق الشارقة وهو ما يتطلب تدريبات خاصة في إطار عودته المتدرجة للملاعب والمشاركة القوية مع الفريق، كما يتضمن برنامج المعسكر الإعدادي 3 مباريات ودية سيجريها الفريق أثناء المعسكر، ومن المقرر أن يلعب أولى ودياته في 29 يوليو أمام فريق محلي على أن يخوض مباراته الودية الثانية بتاريخ 4 أغسطس أمام أحد الفرق الخليجية التي تقيم معسكرها هناك لختتم المباريات الودية بالمباراة الأخيرة يوم 8 أغسطس أمام التعاون السعودي، قبل أن تعود البعثة إلى الدولة في الـ 9 منه ومواصلة التجمع الداخلي في إطار الاستعداد كأس الخليج العربي، والتي يواجه فيها فريق بني ياس بتاريخ 22 أغسطس.