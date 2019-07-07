الجزائري محمد بن يطو يقترب من مغادرة الفجيرة

المصدر: الفجيرة -محمد فضل

أعلن ناصر اليماحي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة، عن تلقي الجزائري محمد بن يطو لاعب الفريق أكثر من عرض خلال الميركاتو الصيفي الحالي، مشيراً إلى أن اللاعب الجزائري تبقى في عقده مع الفجيرة موسمان، وهو حالياً يقوم بالتشاور مع وكيل أعماله في قبل تقرير الخطوة المقبلة. وأشار اليماحي إلى أن الفجيرة قادر على التعاقد مع محترفين أجانب على مستوى عالٍ، يستطيعون تعويض رحيل بن يطو حال اكتمال الاتفاق، ولا يزال هناك متسع من الوقت لضم أفضل العناصر للفريق، منوهاً بأن معسكر الفريق سينطلق بسلوفينيا اعتباراً من 18 يوليو الجاري، ويستمر لأكثر من ثلاثة أسابيع، كما أعرب اليماحي، عن أمله في استفادة لاعبي فريقه من فترتي التجمع الداخلي، الذي سينطلق غداً، بعد إتمام الفحوصات الطبية للاعبين.

وألمح اليماحي إلى أن الفريق سيخوض عدة مباريات بمعسكره الخارجي، كما سيتم تجربة عدد من اللاعبين الأجانب لاختيار أفضلهم من قبل الجهاز الفني، بقيادة مجيد بوقرة، والذي سيصل إلى الدولة خلال الساعات المقبلة، لتولي مهمة قيادة الفريق رسمياً، بعد أن تم التعاقد معه خلفاً للدكتور عبد الله مسفر.

من ناحية أخرى، تقدم نادي الشارقة، بطل دوري الخليج العربي، بطلب استعارة مهاجم الفجيرة محمد خلفان لموسم كروي واحد، وتدرس شركة كرة القدم بنادي الفجيرة، فكرة رحيل اللاعب من عدمها، في وقت تتحرك فيه إدارة الشارقة لإتمام صفقة الإعارة، وذلك من أجل تعويض رحيل عدد من مهاجمي الفريق خلال الميركاتو الحالي، على رأسهم معتصم ياسين، واقتراب محين خليفة من مغادرة كشوفات الفريق.