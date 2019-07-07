جمعة: تناغم كبير بين اللاعبين وشتاين

المصدر: أبوظبي ــ محمد صادق

قال عبد السلام جمعة مشرف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، إن الجهاز الفني للفريق، بقيادة الهولندي موريس شتاين، أبدى رضاه عن مدى تجاوب اللاعبين مع برنامج الإعداد خلال المعسكر، مشيراً إلى أن الفريق لا يزال في مرحلة الإعداد البدني، والتي تمثل أولوية للجهاز الفني في الوقت الحالي، من أجل رفع معدلات لياقة اللاعبين. وتعادل الوحدة سلبياً مع فريق تونتي الهولندي مساء أول من أمس، في ثاني مباريات العنابي الودية التي يخوضها في معسكره الخارجي المقام حالياً بهولندا، استعداداً للموسم الجديد، ويستمر حتى 20 يوليو الجاري.

وأضاف جمعة في تصريحات عقب المباراة الودية، نقلها الموقع الرسمي للنادي، أن الجزء الأول من البرنامج التحضيري، مُخصص، وبشكل مُكثف، للتركيز على الجوانب البدنية، وهناك تجاوب من جميع اللاعبين مع البرنامج المعد مسبقاً، بالتنسيق مع الجهاز الطبي، لافتاً إلى أن الفريق يستعد لبدء المرحلة الثانية من البرنامج، التي سيتم فيها التركيز على النواحي التكتيكية والفنية.

استفادة

وأوضح المشرف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، أن الوحدة خاض مباراتين وديتين خلال المعسكر، وينتظر الجهاز الفني تقرير وتحليل الأداء البدني للاعبين خلال مباراة توينتي الودية، مشيراً إلى أن الفريق قدم أداء جيداً خلال المباراتين، وأن الجهاز الفني يسعى لتحقيق أكبر استفادة فنية ممكنة من التجارب الودية خلال المعسكر، تمهيداً لاستكمال التحضيرات عقب العودة إلى أبوظبي، استعداداً لمواجهة النصر السعودي في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال آسيا.

ومن المنتظر أن يلعب الوحدة أمام فريق فينلو الهولندي بعد غد الثلاثاء، في ثالث تجارب الفريق الودية في معسكره الخارجي.

من جهة أخرى، زار الهولندي هينك تين كات المدير الفني السابق لفريق الوحدة، معسكر العنابي، حيث التقى الجهازين الفني والإداري واللاعبين، وحث عناصر الفريق على بذل قصارى جهدهم خلال الموسم المقبل، مطالباً اللاعبين بالالتزام بتعليمات الجهاز الفني، معرباً عن أمنياته ودعمه للفريق بتحقيق أهدافه وطموحاته في الموسم المقبل.