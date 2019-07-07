«مسافي» يضم 15 لاعباً مواطناً ويتجمع 20 الجاري

المصدر: مسافي - محمد فضل

أعلن نادي مسافي عن تعاقده مع أكثر من 15 لاعباً مواطناً، تأهباً لمباريات الموسم الكروي الجديد 2019 -2020، وعقد مجلس إدارة النادي اجتماعاً أول من أمس، بقاعة النادي، برئاسة سعيد حمود المحرزي رئيس مجلس الإدارة، وبحضور كافة الأعضاء، وقرر الاجتماع بدء تجمع الفريق الأول 20 من يوليو الجاري، على أن تنطلق المرحلة الثانية بإقامة معسكر خارجي في الفترة من 5 إلى 21 سبتمبر المقبل، سيتم تحديده وجهته لاحقاً.

وأكد راشد الشهياري أمين السر العام لنادي مسافي لـ «البيان الرياضي»، أن مجلس الإدارة قرر إنشاء مشروع تجاري استثماري خدمة النادي، وذلك للاستفادة من عوائده في تسيير شؤون النادي والفريق الأول مستقبلاً، فضلاً عن إنشاء مسبح خاص بالنادي، تعم فائدته مدينة مسافي والمناطق المجاورة لها، منوهاً بأن العمل بالمشروع التجاري والمسبح سيبدأ قريباً، موجهاً الشكر إلى سعيد حمود المحرزي رئيس مجلس الإدارة، لمتابعته الدائمة والمستمرة لكل التفاصيل، مشيراً إلى أن اجتماعات اللجنة الرياضية ستتواصل في قادم الأيام، وذلك لإكمال عملية التعاقدات الداخلية، حيث نسعى إلى إيصال العدد الكلي من التعاقدات إلى 25، والسعي لاستقطاب أجنبيين يقودوا الفريق الأول في الموسم الجديد.