العين يستهل استعداداته بالفحوص الطبية

المصدر: العين - طلحة عبدالله

استهل العين صباح أمس برنامجه التحضيري للموسم الجديد بالفحوص الطبية للاعبين، وتستمر حتى التاسع من الشهر الجاري لتبدأ بعد ذلك مرحلة التحضيرات البدنية لغاية 18 الجاري، ويغادر بعدها إلى النمسا، لإقامة معسكره الخارجي والذي يستمر حتى 13 أغسطس، ويتضمن 6 مباريات ودية أمام فرق أوروبية من مختلف الدرجات يبدأها بمباراتين أمام فريقي درافوغراد من فرق دوري الدرجة الثانية السلوفيني، ومورا من الدوري السلوفيني الممتاز يومي 21 و26 يوليو على التوالي، وفي المرحلة الثانية يواجه أولا فريق نادي بريشيا الإيطالي من دوري الدرجة الأولى في 5 أغسطس، أما المباراة الرابعة فستكون أمام فريق نادي فاردار من فرق الدوري المقدوني الممتاز فيما تحدد المباراتين الخامسة والسادسة في وقت لاحق خلال فترة المعسكر.