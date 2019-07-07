النصر وشباب الأهلي يتكتّمان على صفقاتهمـا

المصدر: دبي-عدنان الغربي

يواصل النصر وشباب الأهلي، التكتّم على صفقات الموسم المقبل على مستوى اللاعبين الجدد وتجديد العقود، رغم الأخبار المؤكدة التي تداولتها وسائل الإعلام، عن توقيعهما مع أكثر من لاعب، وخاصة بالنسبة للعميد، الذي ضم ما لا يقل عن 7 لاعبين بين مواطنين وأجانب إلى صفوفه حتى الآن، فيما لم يعلن شباب الأهلي عن تجديد عقود كل من ماجد ناصر وحسن إبراهيم وخلفان النوبي وعيسى وليد عبيد ومحمد إسماعيل وأحمد عبد الله جشك.

ويبدو أن النصر استوعب الدرس من الموسم الماضي، عندما وضعته الترشيحات في مقدم الأندية المراهنة على لقب الدوري، بناء على الأسماء التي تعاقد معها، فلجأ هذه المرة إلى أسلوب مختلف، يرتكز على عنصر المفاجأة، في الوقت الذي أكد فيه الموقع الرسمي لفريق هيراكليس الهولندي، انتقال لاعبه براندلي كواس إلى صفوفه، ونشر اللاعب نفسه صوراً له وهو في دبي، وتحدثت وسائل إعلام برتغالية كذلك عن توقيع توزي للنصر، فيما أكدت الصحف التشيلية توقيع استيبان بافيز للعميد لمدة عامين، ومحلياً، أكد يعقوب البلوشي مدافع اتحاد كلباء، في تصريحات صحافية، انتقاله للنصر، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للاعب العين حسن عبد الله، بصدد توقيعه للعميد.