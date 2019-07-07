البرتغالي فالينتي ثاني أجانب حتا

المصدر: دبي-علي الظاهري

أكمل نادي حتا، اتفاقه مع المهاجم البرتغالي ريكاردو فالينتي، قادماً من نادي ماريتيمو البرتغالي. ومن المتوقع الكشف عن الصفقة والتوقيع مع اللاعب رسمياً في الساعات المقبلة.

ويعتبر فالينتي «27 عاماً»، ثاني المحترفين الأجانب في صفوف «الإعصار»، الصاعد حديثاً إلى دوري الخليج العربي، وهو يجيد اللعب في مركز الجناح، وسبق له أن لعب في صفوف فريق فيتوريا غيماريش.

من جهة أخرى، اقترب حتا من ضم يوسف سعيد لاعب فريق الشارقة بنظام الإعارة. ويعتبر اللاعب من العناصر المميزة على مستوى الشق الهجومي، رغم ابتعاده عن المشاركة في العديد المباريات الموسم الماضي.