4 ملفات تنافس حلم الإمارات لتنظيم مونديال الشباب

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» رسمياً، الاستقرار على وجود 5 طلبات مقدمة من 8 اتحادات وطنية لاستضافة كأس العالم تحت 20 سنة 2021، وأشار إلى وجود طلبين مشتركين للاستضافة، والملف الأول مقدم من اتحادات الإمارات والسعودية والبحرين، لاستضافة البطولة في الدول الثلاث، والثاني مقدم من ميانمار وتايلاند، للاشتراك معاً في الاستضافة.

وأوضح فيفا، أنه تحدد يوم 21 يوليو الجاري، لتقديم الشروط والأحكام ذات الصلة بطلبات الاستضافة، على أن يتم تلقي مقترحات وعطاءات الطلبات حتى يوم 30 أغسطس المقبل.

ومن المتوقع أن يتخذ مجلس فيفا قراراً نهائياً في اجتماعه المقبل في شنغهاي بالصين يومي 23 و24 أكتوبر القادم. الجدير بالذكر، أن طلبي التنظيم المشترك، يتنافسان مع 3 طلبات أخرى مقدمة من اتحادات الكرة في البرازيل وإندونيسيا وبيرو، لاستضافة مونديال الشباب.