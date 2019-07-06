الشارقة يطلب استعارة خلفان "الفجيرة" والعروض تنهال على بن يطو

المصدر: الفجيرة : محمد فضل

تقدم نادي الشارقة بطل دوري الخليج العربي بطلب استعارة مهاجم الفجيرة محمد خلفان لموسم كروي واحد ، وتدرس شركة كرة القدم بنادي الفجيرة إطلاق سراح اللاعب من عدمه في وقت تتحرك فيه إدارة الشارقة لإتمام صفقة الإعارة لتعويض رحيل عدد من مهاجمي الفريق خلال الميركاتو الحالي على رأسهم معتصم ياسين واقتراب محين خليفة من مغادرة كشوفات الفريق .

مفاوضات بن يطو

بدوره أعلن ناصر اليماحي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة عن تلقي لاعب الفريق الجزائري محمد بن يطو لأكثر من عرض محلي وخارجي خلال الميركاتو الصيفي الحالي مشيراً الى أن عقد بن يطو لثلاثة مواسم وهو متواجد حالياً خارج الامارات وبات قريباً من التوقيع لاحد الأندية الخليجية ، وأكد اليماحي بأن ناديه قادر على التعاقد مع محترفين أجانب على مستوى عال يستطيعوا تعويض رحيل اللاعب بن يطو حال اكمال الاتفاق ولايزال هناك متسع من الوقت لاستجلاب افضل العناصر للذئاب ، منوهاً الى أن معسكر الفريق سيكون بسلوفينيا وسينطلق اعتباراً من 18 يوليو الجاري ويستمر لأكثر من ثلاثة أسابيع معرباً عن امله في استفادة لاعبي الفريق من فترتي التجمع الداخلي الذي سينطلق اعتباراً من الغد بعد إتمام الفحوصات الطبية للاعبين.

وألمح اليماحي إلى ان الفريق سيخوض اكثر من ثلاثة مباريات بمعسكره الخارجي في سلوفينينا كما سيتم تجريب عدد من اللاعبين الأجانب وذلك لاختيارهم افضلهم من قبل الجهاز الفني بقيادة مجيد بوقرة ، والذي سيصل الى الدولة خلال الساعات المقبلة لتولي قيادة الفريق رسمياً بعد أن تم التعاقد معه خلفاً للدكتور عبد الله مسفر الذي قاد الفريق للبقاء مع كبار دوري الأضواء والشهرة ، تجدر الإشارة الى أن محمد بن يطو سجل للفجيرة هذا الموسم اكثر من 10 اهداف وكان ولايزال مطلوباً من اكثر من جهة على رأسها شباب الأهلي .