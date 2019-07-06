سبيل غازي: جمهور حتا طالبني بالعودة

المصدر: دبي-علي الظاهري

كشف سبيل غازي لاعب فريق حتا، عن أهم أسباب الانتقال إلى «الإعصار» رغم تلقيه عرضين من أندية دوري الخليج العربي بعد انتهاء عقده مع النصر مع نهاية موسم الإعارة إلى فريق الإمارات الذي هبط إلى دوري الدرجة الأولى، وقال غازي إن نادي حتا يعتبر بيته السابق وجمهور الفريق كان له دور في العودة بعد أن طالبه بالرجوع إلى حتا، مشيراً إلى أنه عاد إلى بيته السابق بين زملائه الذين سيخوض معهم التجربة الثالثة في حتا ويأمل أن يقدم مشاركة أفضل عن السابق بما يساهم في تحقيق تطلعات الفريق في دوري الخليج العربي.

وأضاف غازي لـ «البيان الرياضي»، إنه لم يتردد في قبول عرض حتا على العروض الأخرى المقدمة من بعض أندية دورينا حيث تربطه علاقة قوية بنادي حتا وهو على تواصل مستمر مع الجهاز الإداري واللاعبين، وتعتبر هذه الثقة التي حظي بها من إدارة الفريق بمثابة حافز كبير ودافع نحو الاجتهاد في المرحلة المقبلة، موضحاً أنه استقبل رسائل من جمهور الإعصار الحتاوي الوفي يتساءلون عن عودته إلى الفريق إلى جانب مقابلة بعض محبي الفريق في الأماكن الذين طالبوه بالانتقال إلى حتا.

تجربة سابقة

وأشاد غازي بالتجربة السابقة في نادي الإمارات رغم سوء التوفيق الذي رافقه مع بداية الموسم بسبب الإصابات مما أدى إلى غيابه عن مباراتين في انطلاقة موسمه مع «الصقور»، موضحاً أن أحد أسباب الاتجاه إلى فريق حتا أنه فضل عدم المغامرة في تجربة جديدة مع ناد آخر بسبب ظروف العمل.

ولفت غازي إلى أن المدرب اليوناني كريستوس كونتيس ليس بغريب عليه ويعتبر من الشخصيات التي تعامل معها حينما كان لاعباً في النصر، وقال: المدرب كونتيس يعتبر من الشخصيات المميزة، واستقبلني بحفاوة لحظة رؤيته، وقال لي بأنه شعر بسعادة بتواجدي في حتا، حيث عملت تحت إشرافه لمدة 3 سنوات حينما كان المدرب الصربي ايفان يوفانوفيتش مدرباً للعميد، وكنت صغيراً أبلغ من العمر 17 سنة، وكان حريصاً على توجيهي بصورة دائمة.

متطلبات النجاح

وعن أبرز متطلبات النجاح للموسم المقبل، قال غازي إن الإعداد يتحكم بنسبة عالية في أداء الفريق في الموسم الجديد، وتعتــبر هذه المرحــلة الأهم لكل لاعب أيضاً لأن التخاذل أو التقاعس الفردي قد ينعكس سلباً على أي لاعب في بداية الموسم واستثمار الوقت عامل مهم عبر الالتزام بالبرنامج التدريبي واستغلال فترات الراحة القصيرة قبل وأثناء الموسم، موضحاً أنه يحرص على الذهاب من دبي إلى حتا بمفرده أحياناً وبعض زملائه اللاعبين يتفقون سوياً على القدوم بسيارة واحدة من أجل التدريبات.

إشادة

أشاد سبيل غازي بحالة الانسجام بين لاعبي حتا التي كشف عنها التجمع الأول بمن فيهم المدافع البرازيلي كلايتون سانتوس الذي انضم إلى صفوف الفريق أخيراً وقدم أداء يدعو إلى التفاؤل خاصة على مستوى منظومة الدفاع التي تتطلب وجود لاعب مميز.