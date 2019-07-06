جماهير العين تترقب الظهور الأول للاعبين الجدد الليلة

المصدر: العين- طلحة عبدالله

تترقب جماهير العين الظهور الأول للاعبي الفريق الجدد الذين تعاقد معهم النادي أخيراً خصوصاً الأجانب وهم التوغولى كودجو لابا، والجزائري عبد الرحمن مزيان، والبرازيلي كايو كانيدو، حيث سيظهرون لأول مرة بقميص العين، ويبدأ الفريق مساء اليوم المرحلة الأولى من تحضيراته للموسم الكروي الجديد بالتجمع الداخلي والذي يشمل الفحص الطبي لمدة ثلاثة أيام، قبل أن يباشر تحضيراته الميدانية البدنية لغاية 18 من الشهر الجاري ليغادر بعدها إلى دولة النمسا، لإقامة معسكره الخارجي والذي يستمر حتى 13 أغسطس المقبل، ويتضمن إقامة 6 مباريات ودية أمام فرق أوروبية من مختلف الدرجات يبدأها بمباراتين أمام فريقي درافوغراد من فرق دوري الدرجة الثانية السلوفيني، و مورا من الدوري السلوفيني الممتاز يومي 21 و26 يوليو على التوالي، وفي المرحلة الثانية يواجه أولاً فريق نادي بريشيا الإيطالي من دوري الدرجة الأولى في 5 أغسطس أما المباراة الرابعة فستكون أمام فريق نادي فاردار من فرق الدوري المقدوني الممتاز فيما تحدد المباراتان الخامسة والسادسة في وقت لاحق خلال فترة المعسكر.