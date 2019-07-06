راشد بن حمدان: ماضون للوصول بالنصر إلى أعلى القمم

المصدر: دبي - عدنان الغربي

رفع الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي النصر الثقافي الرياضي، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس النادي، على دعمه وتوجيهاته المستمرة التي كانت وستظل دائماً هي الدافع الأكبر والحافز الحقيقي والوقود الذي يُشعل حماسة كل من يتشرف بارتداء شعار النصر في كافة المحافل، وذلك لتحقيق الإنجازات وإعلاء راية العميد بين كافة الأندية.

وقال الشيخ راشد بن حمدان، في رسالة وجهها إلى الجهازين الفني والإداري ولاعبي فريقنا الأول لكرة القدم بمناسبة بدء تجمع الفريق استعداداً للموسم الرياضي الجديد 2019 - 2020: «أنتهز هذه الفرصة ونحن نستعد لاستقبال موسم جديد أن أوجه رسالة إلى إخواني اللاعبين بأننا ماضون سوياً للوصول بالنادي إلى أعلى القمم والعودة مجدداً بالعميد إلى منصات التتويج في كافة البطولات، لا سيما ونحن الآن نمتلك فريقاً متماسكاً يضم نخبة من أفضل اللاعبين المواطنين بجانب كوكبة من أميز النجوم المحترفين، ومع بداية هذا الموسم نتعاهد جميعاً إدارةً وأجهزةً ولاعبين على بذل كل ما نملك من جهد للاستمرار في العطاء لإسعاد جماهير النادي ليعود عميد الأندية ومهد كرة القدم في دولتنا الحبيبة إلى مكانته الطبيعية علماً بارزاً فوق قمة الكرة الإماراتية».

بداية

من جهة أخرى يدشّن النصر تحضيراته للموسم الجديد بالفحوصات الطبية مساء اليوم والتي تستمر لمدة 4 أيام، ثم تنطلق التدريبات تحت قيادة المدرب البرازيلي كايو زاناردي، الذي تم التعاقد معه منذ أبريل الماضي خلفا للإسباني بينات سان خوسيه.

وتقام تحضيرات النصر للموسم الجديد على 3 مراحل، تكون الأولى داخلية يركز فيها الجهاز الفني على الجانب البدني لاستعادة جانبا من جاهزية اللاعبين وتستمر لمدة 10 أيام قبل المغادرة إلى ألمانيا 20 يوليو الجاري للدخول في معسكر خارجي إلى غاية 15 أغسطس المقبل.

وسيخوض النصر خلال المعسكر عدداً من التجارب الودية ضد فرق من مستويات مختلفة وبنسق تصاعدي للوقوف على جاهزية اللاعبين وخلق الانسجام بين الفريق. ويركن الفريق لراحة قصيرة لمدة 48 ساعة عقب العودة من ألمانيا قبل الدخول في مرحلة الإعداد الثالثة التي تستمر إلى غاية الجولة الافتتاحية لكأس الخليج العربي التي يستضيف فيها العميد نظيره اتحاد كلباء على استاد آل مكتوم.

تعاقدات

ويدخل النصر الموسم المقبل معززاً صفوفه بمجموعة جديدة من اللاعبين، حيث أنهى تعاقده مع ثلاثة لاعبين أجانب هم براندلي كواس لاعب منتخب كوراساو القادم من فريق هيراكليس الهولندي والبرتغالي انتونيو جوزيه كارفالو الملقب بـ«توزي» لاعب فريق فيتوريا غيمارتش، واستيبان بافيز لاعب منتخب التشيلي وفريق كولو كولو ويعدّ الإسباني ألفارو نيغريدو الأجنبي الوحيد المستمر من الموسم الماضي بعد الاستغناء عن خدمات التشيلي رونيه فرنانديز والبرازيلي سيرجيو دوترا واللبناني جوان العمري.

كما ضم العميد إلى صفوفه الثنائي البرازيلي غابرييل فالينتيني (19 عاما) القادم من جوفينتود وغلوبير دوس سانتوس (19 عاما) مدافع فريق بوتافوغو اللذين سيتم تسجيلهما ضمن فئة المقيمين.

وعلى صعيد اللاعبين المواطنين تعاقد النصر مع لاعب الارتكاز مهند خميس من نادي الفجيرة والمدافع يعقوب البلوشي من اتحاد كلباء وهزاع سالم القادم من الوصل.

40

منحت إدارة النصر اللاعبين إجازة صيفية لمدة 40 يوماً بدأت من 27 مايو الماضي وتنتهي اليوم، ولكن عدداً منهم رفضوا الركون لراحة طويلة وواصلوا تدريباتهم بشكل انفرادي أو مجموعات صغيرة على شاطئ البحر أو في صالات الجيم من أجل الحفاظ على جاهزيتهم البدنية.