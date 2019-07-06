خورفكان يضم أحمد حبوش ويفاوض سالم عبد الله

المصدر: خورفكان- محمد فضل

تعاقدت شركة نادي خورفكان لكرة القدم مع لاعب الوسط أحمد صالح حبوش (28 عاماً) قادماً من دبا الفجيرة في صفقة انتقال حر، وذلك للدفاع عن ألوان الفريق الأول في الموسم الكروي الجديد بدوري الخليج العربي.

وشهد توقيع العقد عبد الله عامر الحمادي نائب رئيس مجلس إدارة شركة خورفكان لكرة القدم، وسبق أن خاض اللاعب حبوش تجربة مع أندية دبا الفجيرة وبني ياس.

من ناحية أخرى أكدت مصادر رغبة خورفكان في التعاقد مع لاعب الجزيرة سالم عبدالله في صفقة انتقال حر. من ناحية أخرى يتأهب خورفكان لبدء تجمعه الداخلي بقيادة المدرب البرازيلي كاميلي ، وسيقوم الجهاز الفني بتجريب عدد من المحترفين الأجانب خلال فترة التجمع الأولى وأيضاً في المعسكر الأوروبي.