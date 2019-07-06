مصبح الكتبي: «مليحة» لن يشارك في دوري الهواة حالياً

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

استبعد مصبح بالعجيد الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي مليحة، مشاركة ناديه ضمن مسابقة دوري الدرجة الأولى «الهواة»، في الوقت الحالي أسوة بما قام به جاره نادي البطائح الذي انضم رسمياً للمشاركة في النسخة المقبلة من الدوري، وقال الكتبي في تصريح لـ «البيان الرياضي»: وضعنا استراتيجية منذ عام 2012 تعتمد على بناء قاعدة من أبناء المنطقة ليكونوا بمثابة النواة للفريق الأول مستقبلاً، مشيراً الى أن هؤلاء الناشئين الذين تم استقطابهم منذ تلك الفترة يتشكل منهم حالياً فريق 16 سنة، رافضاً سياسة التوليف أو ما اسماه بـ «إيجار اللاعبين» على حد تعبيره لتكوين الفريق الأول كما يحدث في بعض الأندية التي تتواجد بدوري الأولى، مشيراً الى أن الاعتماد على المراحل السنية وصولاً الى الفريق الأول يصنع لاعبين على مستوى عال مما يضمن بناء فريق قوي يستطيع المنافسة في المسابقة، وواصل الكتبي: من وجهة نظري لن يتم هذا الأمر بين ليلة وضحاها ولا بد من بناء قاعدة راسخة وانتظار هؤلاء اللاعبين لتأكيد جدارتهم وتحملهم للمسؤولية مستقبلاً، لا بد من الاستثمار في بناء اللاعبين وهو المنهج الذي يستمر، أما التكوين السريع اختصاراً للوقت فلن يدوم وأثبت فشله.

مكرمة

وكشف الكتبي عقب مرور 10 أعوام على تأسيس النادي والذي رأى النور في يونيو 2009 بمكرمة غالية من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث يخدم النادي منطقة مليحة وما جاورها، كما أن مرافق النادي الرياضية التي ترونها حاليا في تطور ملحوظ، وقال: ما تم إنجازه ربما لا يتوافر في العديد من الأندية، كما أن وصول النادي خلال الفترة القليلة إلى 10 ألعاب ما بين الجماعية والفردية إنجاز أيضاً، مشيراً إلى انضمام النادي لمسابقة كرة اليد للفريق الأول بعد أن كان التواجد فقط في المراحل السنية وبالفعل تم التعاقد مع أفضل المدربين على رأسهم الكابتن وليد عبد الكافي مدرب فريق اليد. فضلاً عن تجديد عقود بعض المدربين للألعاب الجماعية والفردية ولمراحل كرة القدم.