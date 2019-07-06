ليما لاعب الوصل يرعى الأبقار

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

نشر البرازيلي فابيو دي ليما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل، أكثر من فيديو على حسابه الشخصي في «انستغرام»، وهو يركب الحصان، ويرعى الأبقار في مزرعته التي يمتلكها في بلدته بالبرازيل.

ووضح من خلال الفيديوهات المنشورة، مدى الاستمتاع الذي يعيشه لاعب الفريق الأول بنادي الوصل حالياً خلال فترة إجازته الصيفية في بلاده والتي جاءت غير تقليدية بالمرة، بالرغم من أنها شارفت على الانتهاء قبل أن يعود خلال الأيام المقبلة، للانضمام إلى التحضيرات الوصلاوية المقررة للموسم الجديد.

يذكر أن، الكثير من الأنباء قد دارت عقب نهاية الموسم الماضي، حول فابيو دي ليما، واتفقت على رحيل اللاعب للعب في صفوف ناد آخر في الموسم المقبل، أسوة بمواطنه كايو كانيدو، والذي انتقل للعب في صفوف العين، إلا أن إدارة الوصل، أكدت بشكل قاطع بقاء اللاعب في صفوف «الفهود» بالموسم المقبل.