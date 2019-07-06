السماوي يضم فيكتور وشايفر يصل أبوظبي

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

تعاقد نادي بني ياس مع اللاعب البرازيلي جواو فيكتور « 19 عاماً » وذلك بعقد لمدة 4 سنوات، إذ سيتم قيد اللاعب في فئة المقيمين. ويعد التعاقد مع فيكتور هو الثاني لبني ياس بعدما كان قد تعاقد النادي مع البرازيلي لويز أنطونيو لاعب الشباب السعودي في صفقة انتقال حر.

من ناحية أخرى، وصل إلى أبوظبي أمس الألماني وينفريد شايفر المدير الفني الجديد لبني ياس، والذي كان النادي قد تعاقد معه لتولي مهمة تدريب الفريق الأول خلفاً للكرواتي كرونوسلاف يورشيتش الذي رحل بنهاية الموسم المنصرم بعد رفضه تجديد عقده مع بني ياس. ووصل المدرب الألماني برفقة جهازه المعاون استعداداً للإعلان الرسمي عن التعاقد، إذ من المنتظر أن يعقد النادي مؤتمراً صحفياً خلال الأيام القليلة القادمة لتقديم المدرب.