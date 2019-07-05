برازيلي يكمل أجانب الشارقة والفريق يتجمع الأحد

المصدر: الشارقة - عماد الدين إبراهيم

علم «البيان الرياضي»، أن شركة نادي الشارقة لكرة القدم نجحت في إكمال المفاوضات مع لاعب برازيلي ليحل محل ويلتون سواريز الذي انتقل إلى نادي الوصل، وكان اللاعب في الأيام الماضية تحت مرصد مدرب الفريق عبد العزيز العنبري الذي أبدى موافقة مبدئية لضمه للفريق بعد أن تم صرف النظر عن الخيارات الأخرى من الصين والسعودية.

وتقرر أن يبدأ فريق الشارقة حامل لقب دوري الخليج العربي بالتجمع الداخلي للاعبين يوم الأحد المقبل بالفحص الطبي والذي يستمر لمدة 3 أيام بإشراف الجهاز الطبي بالنادي، على أن تبدأ التدريبات يوم الاثنين 8 يوليو بصالة الجمنازيوم والملعب الفرعي بإستاد خالد بن محمد تحت إشراف المدرب عبدالعزيز العنبري وطاقمه المعاون، والتي تستمر حتى موعد السفر إلى المعسكر الخارجي بهولندا في 20 يوليو.. حيث تغادر بعثة تتكون من 48 عضواً الدولة إلى المعسكر، وتتكون من 31 لاعباً و17 عضواً من جهاز طبي وفني وإداري ويرافقها كمسؤول إعلامي عضو المركز الإعلامي عبدالله خلف لتسهيل مهمة التغطيات الصحفية للمعسكر.

يتضمن برنامج المعسكر الإعدادي 3 مباريات ودية سيجريها الفريق أثناء المعسكر، حيث من المقرر أن يلعب أولى ودياته في 29 يوليو أمام فريق محلي، على أن يخوض مباراته الودية الثانية بتاريخ 4 أغسطس أمام أحد الفرق الخليجية التي تقيم معسكرها هناك لختتم المباريات الودية بالمباراة الأخيرة يوم 8 أغسطس أمام فريق التعاون السعودي قبل أن تعود البعثة إلى الدولة يوم 9، ولم يقرر الجهاز الفني بعد إمكانية لعب الفريق مباراة ودية بالدولة قبل أولى مباريات الموسم في 22 أغسطس عندما يلاقي الشارقة بني ياس في أول مباريات كأس الخليج العربي.