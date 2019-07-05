جماهير شباب الأهلي تترقب اكتمال صفقات الأجانب

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعربت جماهير شباب الأهلي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن قلقها من تأخر النادي في إكمال صفقات اللاعبين الأجانب، المطلوب التعاقد معهم لدعم صفوف الفريق الأول للكرة بالنادي في الموسم الجديد.

أشارت جماهير الفريق، إلى أنه في الوقت الذي تعلن فيه باقي الأندية بشكل شبه يومي عن صفقات جديدة قبل بدء معسكرات الإعداد الخارجي للموسم المقبل، لم يعقد شباب الأهلي أي صفقات، مع أن المطلوب التعاقد مع ثلاثة لاعبين أجانب، بعد قرار إدارة النادي الإبقاء على البرازيلي لوفانور، والاكتفاء باللاعبين المواطنين لدى النادي.

تفضيل

ومؤخراً، أشارت صحف عالمية، إلى تفضيل الفرنسي سمير نصري، للعرض المقدم له من شباب الأهلي، عن عرض أندرلخت البلجيكي، وهو ما اعتبره البعض مؤشراً على اقتراب اللاعب من الانضمام إلى «فرسان دبي»، وبات الجميع في انتظار الإعلان عن الصفقة، فيما لم تتضح حتى الآن بشكل حاسم، مصير المفاوضات مع البرازيلي كارلوس إداوردو لاعب الهلال السعودي، بعد تعثر واستئناف المفاوضات أكثر من مرة، بسبب المبالغة في المقابل المالي المطلوب من اللاعب، وهو الأمر الذي أوصل المفاوضات إلى نهاية غير سعيدة، بصرف شباب الأهلي النظر عن اللاعب تماماً، حسب ما أشارت إليه صحف سعودية.

انتظار

كما لا تزال صفقة التعاقد مع تلقى لاعب الارتكاز الأرجنتيني لوكاس مينوسي (26 عاماً)، غير مؤكدة، رغم أن نادي إنديبندينتي الأرجنتيني، صرف النظر عن إكمال الصفقة، والتي أوصى بها مواطنه رودلفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي، بعدما أشاد بقدرات اللاعب، والذي شارك مع ناديه تيغري في 23 مباراة، وسجل 5 أهداف، وصنع هدفاً واحداً، مع العلم أن تيغري طلب 3 ملايين دولار للتخلي عن مينوسي.

قلق

ويبدو أن جماهير شباب الأهلي، سيكون عليها الاستمرار بالشعور بالقلق، انتظاراً لنهاية رحلة البحث والمفاوضات مع أكثر من لاعب أجنبي، لتعويض الاستغناء عن الإكوادوري أيوفي، والأرجنتيني ماورو دياز، وعدم تجديد إعارة مواطنه فيكيو، خاصة في ظل اقتراب موعد بدء التحضير في 10 يوليو الجاري للموسم الجديد، والمطلوب فيه الدفاع عن لقبي كأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس الخليج العربي، والسعي لاقتناص كأس السوبر، عندما يلتقي الفريق نظيره الشارقة، حامل لقب الدوري، وللتتويج بدرع الدوري، مع المنافسة بقوة في دوري أبطال آسيا 2020.