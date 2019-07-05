العين يبدأ تجمعه غداً استعداداً لمعسكر النمسا

المصدر: العين - طلحة عبدالله

يبدأ العين تجمعه الداخلي غداً السبت والذي يستهله بالفحوصات الطبية للاعبين لمدة أربعة أيام، قبل أن يدشن تحضيراته الميدانية والتي تستمر حتى 16 يوليو الجاري وبعد ذلك يخلد الفريق لراحة لمدة يومين استعداداً للسفر إلى دولة النمسا لإقامة معسكره الخارجي من 18 يوليو إلى 13 أغسطس، حيث تقرر أن يؤدي الفريق هناك 6 تجارب إعدادية، حيث سيؤدي في المرحلة الأولى للإعداد مباراتين أمام فريقي درافوغراد من فرق دوري الدرجة الثانية السلوفيني، ومورا من الدوري السلوفيني الممتاز يومي 21 و26 يوليو على التوالي، وفي المرحلة الثانية يواجه أولاً فريق نادي بريشيا الإيطالي من دوري الدرجة الأولى في 5 أغسطس أما المباراة الرابعة فستكون أمام فريق نادي فاردار من فرق الدوري المقدوني الممتاز فيما تحدد المباراتان الخامسة والسادسة في وقت لاحق خلال فترة المعسكر.

وتضم قائمة لاعبي العين للمعسكر الخارجي لأول مرة 6 لاعبين جدد منهم ثلاثة أجانب هم البرازيلي كايو كانيدو، والتوغولي كودجو لابا، والجزائري عبد الرحمن مزيان، بالإضافة لثلاثة لاعبين مواطنين هم محمد جمال، وهلال محمد، ومحمد شاكر، إلى جانب جهاز فني جديد بقيادة الكرواتي إيفان ليكو الذي تعاقد معه النادي لمدة موسمين خلفاً للإسباني خوان كارلوس غاريدو.

صفقات

وكانت جماهير نادي العين سعدت خلال الفترة الأخيرة بجملة من الصفقات الداعمة لصفوف الفريق بداية من التجديد لسبعة لاعبين دخلوا فترة الشهور الستة، وهم خالد عيسى، ومحمد أحمد، ومحمد عبد الرحمن، وريان يسلم، والياباني شيوتاني، وبندر الأحبابي، بالإضافة إلى تجديد عقود أربعة لاعبين شباب هم الحارس محمد بوسندة، ومحسن عبدالله، وفلاح وليد، وسالم عبدالله، كما تم استقدام مدرب جديد إلى جانب اللاعبين الأجانب الثلاثة الذين حلوا بدلاء لكل من المهاجم السويدي ماركوس بيرغ الذي انتهت مدة تعاقده مع الفريق، وكذلك الحال بالنسبة للبرازيلي كايو لوكاس، والمالي حامد دومبيا الذي انتقل لفريق نادي عجمان.

ويواجه العين في الموسم الجديد تحديات عدة حيث يتطلع للعودة إلى منصات التتويج التي فقدها الموسم الماضي بعد أن حصل قبل ذلك على ثنائية الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، فضلاً عن توهجه الكبير في كأس العالم للأندية الذي استضافته الإمارات ديسمبر 2018.