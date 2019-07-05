الوحدة يواجه توينتي الهولندي في ثاني تجاربه الودية

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

يلتقي اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة مع فريق توينتي أحد الأندية الصاعدة الموسم المقبل للدوري الهولندي الممتاز، وذلك في ثاني تجارب العنابي الودية خلال معسكره الخارجي المقام في هولندا، ويستمر حتى 20 يوليو الجاري، استعداداً للموسم الجديد.

ويسعى المدير الفني للفريق الهولندي موريس شتاين، إلى إشراك جميع اللاعبين في قائمة الفريق في المعسكر في ودية اليوم، لزيادة معدلات التفاهم والانسجام بين عناصر الفريق، للوصول إلى أفضل مستويات الجاهزية مع ختام المعسكر، خاصة أن الوحدة يستعد مبكراً للموسم، بمواجهة النصر السعودي يوم 5 أغسطس المقبل في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا. واكتملت صفوف الفريق في معسكر هولندا، بعد انضمام البرازيلي ليوناردو دي سوزا، الذي شارك في التدريبات، وخضع لبرنامج خاص لتعويض ما فاته، لا سيما أنه انضم للمعسكر عقب بدايته بأسبوع، نتيجة ظروف عائلية خاصة. وكان الوحدة قد فاز على أكاديمية جلوبال الهولندية بثلاثية يوم الاثنين الماضي، في أولى تجارب الفريق، سجلها أحمد علي وأحمد راشد وسيباستيان تيغالي.

وواصل الفريق تدريباته اليومية، تحت إشراف الجهاز الفني، وسط أجواء إيجابية، إذ يحرص الجهاز الفني على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، ثم التركيز على الجوانب الفنية والتكتيكية، لنقل فكر المدرب الهولندي الجديد وأسلوبه للاعبين.

ومن المنتظر أن يخوض الوحدة ودية أخرى يوم 9 يوليو الجاري، مع في في فينلو، الفريق السابق لمدرب العنابي شتاين، بينما سيخوض الفريق 3 تجارب أخرى، بعد تحديد أطرافها ومواعيدها خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقاً لرؤية المدير الفني.