شباب الأهلي يفاوض البرازيلي كينو

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

بدأ شباب الأهلي في مفاوضات جادة للتعاقد مع البرازيلي كينو (29 عاماً)، لاعب فريق بيراميدز المصري، ليكون أحد اللاعبين الأجانب في «فرسان دبي» الموسم المقبل.

وكان بيراميدز، قد تعاقد مع ماركوس دا سيلفا فرانسا، والمعروف باسم «كينو» قادماً من نادي بالميراس البرازيلي، مقابل 10 ملايين دولار، ليصبح أغلى صفقة في تاريخ الكرة المصرية.

وقبلها، بدأ اللاعب مشواره الاحترافي عام 2011 في صفوف نادي أمريكا، قبل الانتقال في العام التالي لصفوف بوتافوجو باهيا الذي رحل منه سريعا أيضا إلى أجويا دي مارابا، وتنقل بين أكثر من نادي، قبل أن يستقر في بالميراس الذي انتقل إلى صفوفه عام 2017 مقابل مليون يورو.