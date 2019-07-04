عيون شالكه الألماني على كاباي النصر

المصدر: دبي-عدنان الغربي

كشفت مجلّة "ليكيب" الفرنسية أن عيون نادي "شالكه 04" الألماني على الفرنسي يوهان كاباي لاعب النصر الذي ينتهي عقده مع العميد نهاية الموسم المقبل.

وأشارت "ليكيب" إلى أن فريقا ألمانيا آخر لم تكشف عن اسمه دخل على الخط ووضع اللاعب الفرنسي ضمن الخيارات المطروحة أمامه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضافت المجلة الفرنسية أن كاباي الذي سبق أن لعب لناديي باريس سان جيرمان وليل والمتواجد حاليا بدبي أمام خيارين إما العودة للدوري الفرنسي أو خوض تجربة جديدة في البوندسليغا، بعدما لعب لمدة 3 مواسم في نيوكاسل الانجليزي.

وكان كاباي خرج من حسابات النصر في الانتقالات الشتوية الماضية لكنه مازال مرتبطا بعقد معه.