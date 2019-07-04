الغافري: المنافسة على الألقاب وراء انضمامي للجزيرة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلنت شركة كرة القدم بنادي الجزيرة إكمال إجراءات التعاقد مع لاعب الوسط سلطان الغافري، القادم من نادي الوحدة بصفقة انتقال حر، دون الإفصاح عن مدة وقيمة العقد، على أن ينضم الغافري لزملائه في فخر أبوظبي بدايةً من فترة التحضير هذا الشهر في المعسكر التدريبي للفريق في هولندا استعداداً للموسم الجديد في 2019- 2020.

وأعرب سلطان الغافري عن سعادته بالانضمام للجزيرة، وقال:«أشعر بالحماس البالغ لانضمامي لزملائي الجدد في الفريق خلال فترة الاستعدادات للموسم المقبل الذي يسعى فيه الجزيرة كالعادة للمنافسة بشكل جدي على الألقاب والبطولات، وهذا هو السبب الأكبر وراء انضمامي لهذا النادي العريق».

وأضاف الغافري: «ثقة إدارة نادي الجزيرة في مقدرتي على مساعدة النادي والفريق على تحقيق الأهداف المحددة في المستقبل القريب تحملني مسؤولية كبيرة للارتقاء بأدائي وللظهور بأفضل المستويات داخل الملعب وخارجه، كما أن تشريفي بارتداء قميص فخر أبوظبي يضعني أمام تحدٍ شخصي هام لأقدم أفضل وأقصى ما أملك . أود أن أشكر نادي الوحدة وجمهوره على الفترة المميزة التي أمضيتها معهم خلال الأعوام السابقة».

بدوره قال عايض مبخوت عضو مجلس إدارة شركة الجزيرة لكرة القدم، المدير التنفيذي للشركة، للموقع الرسمي للنادي: «إننا سعداء باكتمال جميع الإجراءات الخاصة بالتعاقد مع سلطان الغافري وبانضمامه رسمياً للجزيرة، ونثق في ظهوره بشكل مميز مع الفريق في جميع البطولات التي نشارك فيها في المستقبل كونه يمتلك من الإمكانيات الفردية والجماعية ما يجعله جديراً بارتداء قميص الجزيرة».