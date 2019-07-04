«دبي الرياضي» يؤكد تطبيق «الحوكمة والرقابة»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد مجلس دبي الرياضي، على تطبيق أعلى معايير الحوكمة والرقابة المالية في عمل الأندية وشركات كرة القدم بدبي، في إطار التعاون مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، وخصوصاً جهاز الرقابة المالية والدائرة المالية في حكومة دبي، وكذلك الجهود المستمرة التي يبذلها المجلس لتنفيذ سياسة تقليل الدعم الحكومي لشركات كرة القدم، والإنفاق المتعقل، وتطبيق الحوكمة والرقابة المالية في عمل الأندية وشركات كرة القدم، كما تم التأكيد على الانتهاء من اللوائح التنفيذية لشركات كرة القدم بدبي، التي حددها مجلس دبي الرياضي، بالتشاور مع شركات كرة القدم، وطالب كل شركة كرة قدم، بوضع اللائحة التنفيذية الخاصة بها، وفق الإطار العام الذي تم تحديده، بهدف تطوير القدرات المؤسسية لشركات كرة القدم، وتحقيق مزيد من حوكمة العمل الفني والإداري والمالـي، والتحكم بموازنات التعاقدات مع اللاعبين المحترفين والمدربين، إلى جانب مبادرة الالتزام المهني للاعبين المحترفين، والكادرين الفني والإداري، التي وضعها مجلس دبي الرياضي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس دبي الرياضي، مع شركات كرة القدم بدبي، الذي عقد أمس، بمشاركة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعلي بوجسيم عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس، وعلي عمر البلوشي مدير إدارة التطوير الرياضي في المجلس، وعبد الرحمن أبو الشوارب رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي النصر، وعلي عبيد البدواوي رئيس مجلس إدارة شركة حتّا لكرة القدم، وعبد الكريم الحاج المدير التنفيذي لشركة شباب الأهلي لكرة القدم، ومحمد علي عامر المدير التنفيذي لشركة الوصل لكرة القدم.

نظام

وأكد مجلس دبي الرياضي، على أن تطبيق الحوكمة في الأندية والشركات التابعة للمجلس، تم بناءً على توجيهات حكومة دبي، لكون الحوكمة المؤسسية تمثل النظام الذي يتم من خلاله التوجيه والرقابة على المستوى المؤسسي، لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية، من خلال تحديد المسؤوليات والالتزامات والعلاقات مع كافة الأطراف المعنية بشفافية، والإجراءات واللوائح التي تفصل بين مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

وأكد المجلس على أنه تم تحديد مستوى نضج الحوكمة على خمسة مستويات، أعلاها المستوى الخامس، وهو المستوى المثالي، الذي تتوفر فيه ممارسات متكاملة للتحسين المستمر، والمستوى الرابع، وهو المستوى المتكامل، وتتوفر فيه ممارسات مستدامة منظمة، والمستوى الثالث، وهو المستوى المنظم، وفيه الحد الأدنى للحوكمة بشكل عام، والمستوى الثاني، وهو الجزئي، ويتم خلاله تصميم نظام وترتيبات الحوكمة، وآخرها المستوى الأول البدائي، الذي لا توجد فيه أي ممارسات، ويشمل نموذج الحوكمة مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية ولجنة التدقيق والحوكمة، كما يتضمن إجراءات الضوابط والسياسات واللوائح الداخلية، والشؤون القانونية، وإدارة المخاطر، وإدارة الجودة والتميز المؤسسي، والتدقيق الداخلي والتدقيق الحكومي.

لوائح

يتضمن مشروع الحوكمة، عمل الأندية والمؤسسات الرياضية في دبي، تحديد اختصاصات مجلس دبـي الرياضي في نظام حوكمة عمل الأندية، واختصاصات مجالس إدارات الأندية، وتحقيق استقلالية أعضاء مجلس الإدارة والتزاماتهم، والشفافية والإفصاح.

وتم التأكيد في الاجتماع على سرعة إنجاز اللوائح التنفيذية خلال الأسابيع المقبلة، والتأكيد على تنفيذها بدقة، كونها وضعت لتطوير العمل في شركات كرة القدم، والاستثمار الأمثل للموارد المالية والبشرية، ودخول المرحلة المقبلة من العمل الرياضي بأفضل جاهزية، وبقدرات تنافسية عالية في مجالات: الموارد البشرية، دليل تفويض ومصفوفة الصلاحيات، لائحة المكافآت والحوافز والجزاءات للاعبين والفنيين، سياسة العقود والمشتريات، سياسة إدارة المرافق والمنشآت، سياسة استقطاب اللاعبين والمدربين المحترفين، دليل السلوك المهني للعاملين، سياسة الاتصال والإعلام بالمؤسسة، لائحة أعمال مجلس الإدارة واللجان الدائمة والمؤقتة، سياسة إدارة أصحاب المصلحة، دليل السياسات والإجراءات المالية، نظام التدقيق الداخلي، دليل الحوكمة المؤسسية، سياسة استقطاب الجماهير.

وتهدف مبادرة الالتزام المهني للاعبين المحترفين والكادرين الفني والإداري، إلى: تطبيق أفضل الممارسات الاحترافية، الحفاظ على حقوق شركات كرة القدم في علاقتها بلاعبيها المحترفين الإماراتيين والأجانب والكادر الفني، ضمان أعلى مستويات الأداء الوظيفي لهم، لخدمة أهداف الشركة، وفق الخطط المرسومة، تطوير القدرات الفنية للاعبين، تنفيذ برامجها للمسؤولية المجتمعية، وخططها التجارية، وفق العقود المبرمة بين الطرفين، بناء على أفضل الممارسات في الأندية المحترفة.

وتم في الاجتماع بحث سبل الدعم لنادي حتّا، الذي عاد للمشاركة في دوري الخليج العربي للمحترفين، وذلك بهدف الظهور المميز في البطولة، وتقديم مستويات تتناسب مع أهمية منطقة حتّا، وتوجيهات الحكومة الرشيدة بجعلها وجهة سياحية ورياضية مميزة، والاستفادة من تميزها الجغرافي ومواردها المهمة.

استعراض

استعرض اجتماع مجلس دبي الرياضي مع شركات كرة القدم، النظام الأساسي لرابطة دوري المحترفين لكرة القدم التي أشهرتها الهيئة العامة للرياضة، والتي ستتولى تنظيم مسابقات فرق الأندية المحترفة لكرة القدم.