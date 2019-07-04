كلايتون سانتوس: جاهز للتحدي مع حتا

المصدر: دبي - علي الظاهري

أكد المدافع البرازيلي كلايتون دوس سانتوس المنضم إلى صفوف فريق حتا حديثاً، أنه جاهز للتحدي مع «الإعصار» في الموسم المقبل من دوري الخليج العربي، مشيراً إلى أن تجربته الجديدة في دورينا تعد خطوة مفصلية في حياته، ستعزز من رصيد خبراته في ملاعب الكرة بعد تجربة الاحتراف الأولى له في فريقه السابق نادي بيلينينسيش البرتغالي.

وأضاف سانتوس لـ «البيان الرياضي» أنه يتطلع إلى تقديم مستوى مميز مع «الإعصار» في الموسم المقبل الذي يحمل الكثير من التحديات من أجل تحقيق طموحات وأهداف الفريق مع نهاية الموسم عبر تقديم أقدامه مع «الكبار» في دوري المحترفين، مشيداً بالحفاوة الكبيرة التي حظي بها منذ قدومه الإمارات سواء من أسرة النادي وزملائه اللاعبين أو من سكان وأهل الإمارات.

جمال دبي

وأبدى اللاعب البرازيلي إعجابه الكبير بدبي التي انبهر بسحر جمال معالمها وما تضمه المدينة من وجهات رائدة مثل المراكز التجارية الضخمة أبرزها «دبي مول» وغيرها من المولات الأخرى، موضحاً أن أمامه الكثير من الوقت لاكتشاف الأماكن الرائعة، حيث لم يمضِ سوى وقت قصير على وصوله الإمارات.

سعادة بالغة

وأعرب سانتوس عن بالغ سعادته بالانضمام إلى حتا الصاعد حديثاً إلى دوري الخليج العربي، موضحاً أنه ليست لديه خلفية كبيرة عن دوري الخليج العربي، إلا أنه تعرف على دورينا عبر مشاركة بعض اللاعبين البرازيليين، أبرزهم كايو لاعب العين السابق الذي انتقل إلى صفوف فريق بنفيكا البرتغالي، إلى جانب تردد أسماء بعض الأندية مثل الوصل والعين إلى جانب أندية أخرى.

طقس مختلف

وأشار سانتوس إلى أن الطقس مختلف في الخليج عموماً والإمارات على وجه التحديد، وشعر بارتفاع حرارة الجو لحظة وصوله إلى الإمارات إلا أن عامل الطقس لن يشكل مفاجأة له، خاصة أنه ينتمي لمدينة فورتاليزا التي تقع في شمال شرق البرازيل ويتشابه الطقس فيها نسبياً مع الإمارات.

تجربة البرتغال

وعن التجربة السابقة مع فريق بيلينينسيش البرتغالي، أشاد اللاعب البرازيلي برحلته الكروية مع الفريق البرتغالي، حيث خرج بمكاسب فنية رائعة أسهمت في صقل مهاراته وتعزيز خبراته في ملاعب كرة القدم، آملاً أن يستثمر جميع الخبرات السابقة مع حتا، وأن يحقق الإضافة المطلوبة مع فريقه الجديد بما يسهم في تلبية طموحات جماهير الإعصار الحتاوي التي كانت حاضرة لمساندة الفريق في انطلاقة تدريبات الفريق خلال فترة التجمع.

وانتظم سانتوس «26 عاماً»، في تدريبات الفريق بعد اجتيازه الفحص الطبي والتوقيع رسمياً مع «الإعصار» لمدة موسم، وحرص على الوجود مع زملائه في الفريق منذ اليوم الأول على انطلاقة التحضيرات للموسم الجديد.