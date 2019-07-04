الفجيرة يضم الظاهري ويجدد عقد خاطر

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

أعلن نادي الفجيرة تعاقده مع محمد سالم الظاهري القادم من الشارقة في صفقة انتقال حر ليرتدي شعار «الذئاب» خلال الموسم الكروي المقبل. كما جدد النادي عقد لاعبه الشاب خليفة خاطر قاطعاً الطريق أمام الأندية الأخرى التي كانت ترغب في التعاقد معه، وينضم بالتالي إلى الثلاثي الذي سبق وأن جدد عقوده:هلال سعيد وإبراهيم المنصوري وأحمد موسى.

على صعيد آخر أكد عبد الله قانون المدير التنفيذي لنادي الفجيرة أن بدء تجمع الفريق سيكون يوم 8 الجاري وذلك بعد انتهاء الفحوصات الطبية التي تسبق التجمع الداخلي بحضور كافة اللاعبين والجهاز الفني الذي يقوده المدرب الجزائري مجيد بوقرة، كما تقرر انطلاق معسكر الفريق الخارجي 18 الجاري في إحدى الدول سيتم الكشف عنها لاحقاً.