24 لاعباً في تجمع حتا الأول

المصدر: حتا- علي الظاهري

دشن الفريق الأول لكرة القدم في نادي حتا، برنامج الإعداد للموسم المقبل، عبر التجمع الداخلي، الذي أقيم أول من أمس، في استاد حمدان بن راشد بالنادي.

وضمت قائمة اللاعبين 24 لاعباً، منهم البرازيلي كلايتون دوس سانتوس مدافع فريق بيلينينسيش البرتغالي، والسوداني وليد سراج القادم من العين بنظام الإعارة، والحارس زايد الحمادي المعار من الظفرة.

والذين تم التوقيع معهم جميعاً لمدة موسم واحد، قبيل انطلاق التجمع، بحضور علي عبد الله البدواوي المدير التنفيذي للنادي مشرف الفريق الأول. وحضر في التدريبات عدد من اللاعبين ضمن الفئات الخاصة من المواليد والمقيمين في الدولة، حيث يسعى المسؤولون إلى اختيار العناصر القادرة على تقديم الإضافة المطلوبة، بما يسهم في تلبية أهداف الفريق في الموسم المقبل.

كما شهد التجمع الأول وجود اللاعب عبد الله علي، الذي لا يزال عقده سارياً حتى 21 من الشهر الجاري، وسيخضع اللاعب لعملية تقييم من قبل الجهاز الفني، بقيادة المدرب اليوناني كريستوس كونتيس في هذه الفترة، وسيتم حسم مستقبل اللاعب مع الفريق في الأيام القليلة القادمة.

ظروف خاصة

وأكد ناصر حسن الفلاسي مدير الفريق، التحاق بعض اللاعبين في الساعات المقبلة، بعد تخلفهم لظروف خاصة عن انطلاقة تحضيرات الفريق، منهم اللاعب أحمد مال الله، الذي انضم حديثاً إلى صفوف «الإعصار» قادماً من نادي الإمارات، وأضاف الفلاسي لـ «البيان الرياضي»، أن الاختبارات مستمرة في الأيام المقبلة للاعبي الفئات الخاصة، وتم توزيع اللاعبين على عدة أيام، من أجل الوقوف على المستوى الفني بدقة لكل لاعب على حدة، حيث جرى اختبار نحو 6 لاعبين آخرين.

ارتياح

وأبدى الفلاسي ارتياحه تجاه انطلاقة تحضيرات الموسم، حيث ساهمت التدريبات الفردية للاعبين خلال الإجازة على رفع جاهزيتهم بمجهودات فردية، سواء عبر مساعدة مدربين خاصين، أو الاشتراك في صالات اللياقة البدنية، ما ساهم في إعداد الجميع اللاعبين بصورة جيدة، والحد من حالات الشد العضلي والإصابات التي قد تحدث إزاء التوقف عن التدريب لفترات طويلة.