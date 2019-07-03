الوحدة يفوز على أكاديمية غلوبال بثلاثية

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

فاز الوحدة على أكاديمية غلوبال الهولندية بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، مساء أول من أمس، في أولى مباريات الوحدة التجريبية ضمن معسكره الخارجي المقام حالياً في هولندا استعداداً للموسم الجديد ويستمر حتى 20 يوليو الجاري.

وجاءت ثلاثية الوحدة عن طريق أحمد علي وأحمد راشد والأرجنتيني سيباستيان تيغالي.

وحرص المدير الفني لفريق الوحدة الهولندي موريس شتاين على منح الفرصة لجميع اللاعبين للمشاركة في المباراة الودية التي يستهل بها العنابي تجاربه في معسكره الإعدادي والتي تتضمن 6 مباريات ودية متدرجة المستوى.

بدأ الوحدة المواجهة بتشكيلة تضم محمد الشامسي في حراسة المرمى والحسين صالح وعبد الله الرفاعي وخالد إبراهيم وماجد عبد الله سالم في الدفاع، وفي الوسط طحنون الزعابي والأوروغوياني نيكولاس ميليسي والبرازيلي دودو المقيد في فئة المقيمين وأحمد علي وفي الهجوم عبد الله أنور، ومنح شتاين الفرصة لبقية عناصر الفريق للمشاركة على مدار اللقاء.

ويخوض الوحدة بعد غد ثاني مواجهاته الودية عندما يلعب مع توينتي أحد الأندية الصاعدة الموسم المقبل للدوري الهولندي الممتاز، بينما يلعب مع فينلو يوم 9 يوليو الجاري .

فيما سيتحدد أطراف بقية المواجهات الودية خلال الأيام المقبلة وفقاً لرؤية الجهاز الفني الذي كان قد طلب إجراء بعض التعديلات على برنامج المعسكر، على أن يخوض الوحدة مباراة ودية أخيرة في أبوظبي عقب عودته من هولندا، استعداداً لمواجهة النصر السعودي يوم 5 أغسطس المقبل في الرياض في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا.