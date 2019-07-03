شباب الأهلي يعود إلى استاد راشد

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

مع إعلان لجنة دوري المحترفين لكرة القدم، عن مواعيد مباريات مسابقات دوري الخليج العربي وكأس الخليج العربي ودوري الخليج العربي تحت 21 عاماً لموسم 2019-2020.

تم تحديد الملاعب التي ستقام عليها المباريات، لتنتهي أزمة الملاعب التي عانت منها بعض الأندية الموسم الماضي، لإغلاق الكثير من الملاعب لأعمال الصيانة والتجديد والتجهيز لاستضافة كأس العالم للأندية 2018، ونهائيات كأس آسيا 2019.

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تضمن جدول مباريات الدور الأول لدوري الخليج العربي، الملاعب التي ستقام عليها المباريات، ليعود شباب الأهلي، بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس الخليج العربي، إلى ملعبه الرئيسي باستاد راشد بدبي، بعدما وزعت مبارياته الموسم الماضي في مسابقات المحترفين، بين ملعبيه باستاد فرع العوير، واستاد مكتوم بن راشد آل مكتوم بفرع الممزر.

ويبدأ الوحدة مبارياته في الدوري على ملعبه باستاد آل نهيان، بعدما بدأ الموسم الماضي، بأداء مبارياته على ملعب استاد مدينة زايد الرياضية، لظروف تجديد ملعبه للمشاركة في استضافة النهائيات الآسيوية، وهو السبب نفسه الذي دفع الشارقة، حامل لقب الدوري، إلى خوض مبارياته على ملعبه الثاني باستاد خالد بن محمد، ولكنه سيعود في الموسم المقبل إلى ملعبه الرئيسي.

ويخوض العين مبارياته، على ملعب استاد هزاع بن زايد، بعدما اضطر إلى خوض عدد من مبارياته على ملعب طحنون بن محمد، لظروف انشغال استاد هزاع بن زايد، بالمشاركة في استضافة مباريات كأس العالم للأندية وكأس آسيا، ويبدأ النصر موسمه الجديد، على ملعبه باستاد مكتوم بن راشد، والذي تم تجديده للمشاركة في استضافة نهائيات كأس آسيا.

واضطر في الموسمين الأخيرين إلى خوض عدد من مبارياته على ملعبي استادي شباب الأهلي بالعوير وزعبيل بالوصل.

الملاعب

أما الفجيرة، فينفرد بخوض مبارياته على ملعبه، بعد هبوط نادي دبا الفجيرة في الموسم الماضي، إلى دوري الدرجة الأولى، حيث كان يشاركه استاد الفجيرة، باستضافة المباريات بالتبادل فيما بينهما.

وهو الحال الذي سيكون عليه بين ناديي اتحاد كلباء وخورفكان، إذ يستضيف ملعب الأول مباريات الثاني في الدور الأول و حتى الانتهاء من أعمال التجديد والتوسعة لملعب خورفكان، والمقررة في نوفمبر المقبل، بعد تأهل النادي للمشاركة في دوري المحترفين الموسم المقبل.

وبالنسبة لباقي الأندية، فيخوض الظفرة مبارياته على ملعبه باستاد حمدان بن زايد، والوصل على ملعبه باستاد زعبيل، وبني ياس على ملعبه باستاد بني ياس بالشامخة، والجزيرة على ملعبه باستاد محمد بن زايد، وعجمان على ملعبه باستاد راشد بن سعيد، ويخوض حتا العائد إلى دوري الخليج العربي، مبارياته على ملعبه باستاد حمدان بن راشد.

بداية الموسم

الجدير بالذكر، أنه تقرر أن يبدأ الموسم ببطولة كأس الخليج العربي، وتقام الجولة الأولى يومي 22 و23 أغسطس 2019، ثم الجولة الثانية يومي 30 و31 من الشهر نفسه، على أن تقام الجولة الثالثة يومي 6 و7 سبتمبر 2019، وتختتم مرحلة المجموعات، بالجولة السابعة يومي 16 و17 يناير 2020، فيما تنطلق مباريات دوري الخليج العربي في 19 سبتمبر 2019.

وحرصت لجنة دوري المحترفين، على برمجة المباريات على مبادئ محددة، حيث عملت على إقامة المباريات يومي الخميس الجمعة، باستثناء المباريات التي تقام خلال أيام الفيفا، فتمت برمجتها يومي الجمعة والسبت.

وذلك تجاوباً لمطالبات الجماهير من خلال الاستبيانات التي طرحتها اللجنة، وتقرر إقامة المباريات على توقيتين مع تثبيت توقيت المباريات في الجولة بناءً على طلب القنوات الناقلة، بينما يكون التوقيت الثاني للمباريات بعد نهاية المباراة الأولى بنصف ساعة.