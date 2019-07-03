اتحاد الكرة ينظم ورشة لمقيمي قضاة الملاعب

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نظمت إدارة الحكام باتحاد الإمارات لكرة القدم أمس الورشة التعريفية الثانية لمهام وعمل مقيمي قضاة الملاعب بمشاركة مجموعة من نخبة قضاة الملاعب الدوليين وحكام الدرجة الأولى المرشحين لدخول مجال التقييم.

وحرص المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة على حضور جزء من ورشة العمل، وتمنى كل التوفيق لقضاة الملاعب في مجال تقييم الحكام، معتبراً أن تلك الخطوة ستساهم بشكل فعال في تطوير المنظومة التحكيمية الإماراتية.

وتأتي الورشة ضمن برنامج لجنة وإدارة قضاة الملاعب لزيادة وتطوير قطاع المُقيمين عن طريق الاستعانة بقضاة الملاعب الدوليين والدرجة الأولى في تقييم قضاة ملاعب المراحل السنية خلال الموسم الرياضي المقبل. وتُقدم الورشة تعريفاً شاملاً لمهام وواجبات مقيم قضاة الملاعب والأدوار المنوطة بعمله وآلية تقييم أداء قضاة الملاعب خلال المباريات، بهدف تطوير الأداء.