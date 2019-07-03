ثاني أجانب حتا يصل اليوم

المصدر: حتا-علي الظاهري

يصل اليوم المحترف الأجنبي الثاني لفريق حتا، حيث من المتوقع أن يخضع اللاعب في الساعات المقبلة للفحص الطبي تمهيداً لإتمام صفقة انتقاله إلى صفوف «الإعصار».

ويحمل اللاعب الجنسية البرتغالية ويجيد اللعب في مركز الجناح، وسبق له أن خاض تجربة في الدوري اليوناني إضافة إلى تجربة أوروبية أخرى في دوري الدرجة الثالثة بأسبانيا. وكان حتا وقع مع المدافع البرازيلي كلايتون دوس سانتوس أول المحترفين الأجانب أول من أمس قادماً من نادي بيلينينسيش البرتغالي، وذلك في إطار تحضيراته للمشاركة في دوري الخليج العربي الموسم المقبل.