الفجيرة يتعاقد مع الظاهري وخورفكان يفاوض قاسم وتراوري

المصدر: الفجيرة: محمد فضل

تعاقد الفجيرة مع الظهير الأيسر محمد الظاهري (28 عاماً) قادماً من الشارقة في صفقة انتقال حر، وهو اللاعب الخامس الذي ينضم لصفوف الذئاب خلال الميركاتو الصيفي الحالي بعد كل من أحمد الزيودي وياسر سالم وبلال يوسف ومعتصم ياسين.

من ناحية أخرى، اقترب خورفكان من التعاقد مع المدافع حمدان قاسم (30 عاماً) لاعب الفجيرة، ويمتلك المدافع قاسم مسيرة حافلة بعد أن لعب لأندية الأهلي والشباب السابقين قبيل أن يندمجا في ناد واحد باسم شباب الأهلي، كما خاض تجربة مع الإمارات ودبا وحتا وأخيراً لعب مع الفجيرة خلال الموسم الماضي.

إلى ذلك، تلقى مدافع كلباء مطلق السراح عبد الله تراوري عرضين الأول من خورفكان وآخر من عجمان، ويدرس اللاعب حسب ما أورده أحد مواقع التواصل العرض الأفضل للانضمام له خلال الموسم الكروي المقبل، كما لعب تراوري من قبل للشارقة والذي انضم منه لكلباء.