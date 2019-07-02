جمعة العبدولي: تباعد توقيت المسابقات يحتم علينا الاكتفاء بالتجمع الداخلي

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

كشف جمعة حمدان العبدولي مدير الفريق الأول للكرة بنادي دبا الفجيرة عن مفاوضات تتم حالياً بين إدارة النادي مع المحترف البرازيلي فينيكيوس سيلفا لاعب دبا الحصن السابق وهداف دوري الهواة في الموسم الكروي الأخير مشيراً الى أن الصفقة لو قدر لها النجاح يكون اللاعب البرازيلي أول الموقعين في خانة المحترفين الأجانب معرباً عن أمله في أن تسير الأمور بين الطرفين كما يتمنى جمهور دبا الفجيرة خصوصاً وأن فينكيوس لاعب كبير وهداف من طراز عال وسيفيد الفريق كثيراً خلال الموسم المقبل.

تباعد المسابقات

وأشار العبدولي إلى اتجاه النادي لإلغاء فكرة المعسكر الخارجي والتي رأينا في الإدارة والجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني محمد الخديم بانها غير مفيدة للفريق الدباوي خصوصاً وأن دوري الدرجة الأولى تقرر لانطلاقته 8 نوفمبر القادم ولذلك أرى بانه لا فائدة من إقامة المعسكر الخارجي مع العلم بان تجمع فريق دبا سيكون يوم 20 الجاري تأهباً لمباريات تمهيدي كاس رئيس الدولة والتي ستنطلق في 27 سبتمبر القادم، وأشار العبدولي الى صعوبة إقامة المعسكر الخارجي بسبب تباعد المسابقات وفترة التجمع التي ستكون بعد أيام، ولذلك لن يجني اللاعبون والجهاز الفني الفائدة المرجوءة من المعسكر الخارجي في ظل هذه الظروف.

دوري صعب

ووصف مدير فريق دبا دوري الدرجة الأولى بأنه سيكون صعباً على فريقه وبقية الفرق ولن يكون الطريق ممهداً للفرق القادمه من دوري المحترفين ولذلك أرى بأن كل الفرق التي يتكون منها دوري الأولى لديها الرغبة في التأهل لأضواء دوري المحترفين وهنا تكمن صعوبة المسابقة منوهاً الى أن التجهيزات والاعداد للمسابقة لابد وأن تكون بشكل مبكر لافتاً الى أن إدارة النادي لاتزال تبحث عن لاعبين مواطنين بعد أن عاد الثلاثي نهيان العبدولي وأحمد الحوسني، وفهد راشد الزخيري فيما أنتهى عقد اللاعب أحمد المطوع جدد عقده مع العروبة وفيما يتعلق برحيل اللاعب ياسر سالم الى الفجيرة أكد العبدولي بأن عقد اللاعب أنتهى مع النواخذة مع نهاية الموسم الماضي ولم يجدد عقده معنا متمنياً له التوفيق مع ناديه الجديد.