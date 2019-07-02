العيناوية يحتفلون بالصفقة السادسة مع محمد شاكر

المصدر: العين- طلحة عبدالله

احتفلت جماهير نادي العين، عبر منصات التواصل الاجتماعي، بإعلان النادي صفقته السادسة خلال شهرين بتعاقده مع مدافع نادي عجمان الشاب محمد شاكر (22 عاماً) لمدة خمس سنوات، ليصبح اللاعب السادس الذي يستقدمه النادي بعد كل من محمد جمال ومحمد هلال على مستوى المواطنين، بالإضافة للتوغولي كودجو لابا، والجزائري عبد الرحمن مزيان، والبرازيلي كايو كانيدو.

كما قام النادي بالتجديد لستة لاعبين دخلوا فترة الشهور الستة، وهم خالد عيسى، ومحمد أحمد، ومحمد عبد الرحمن، وريان يسلم، والياباني شيوتاني، وبندر الأحبابي، وقبلها تعاقد مع المدرب الكرواتي إيفان ليكو خلفاً للإسباني خوان كارلوس غاريدو، وذلك في إطار تحضيراته القوية للموسم الكروي الجديد، حيث يتطلع الزعيم للعودة لمنصات التتويج التي غاب عنها الموسم السابق.

وعبّرت الجماهير العيناوية عن سعادتها وتفاخرها بالاهتمام الكبير لمجلس إدارة شركة الكرة لدعم صفوف الفريق، وأكدت استبشارها وتفاؤلها بموسم قوي يعود فيه الزعيم لتألقه وتفوقه على المستويين المحلي والخارجي، وأشادت بالصفقات النوعية التي راعى فيها النادي عاملاً مهماً وهو صغر سن اللاعبين الذين يتراوح متوسط أعمارهم ما بين 22 إلى 26 عاماً وتعاقده معهم لفترات طويلة، الأمر الذي من شأنه أن يحقق استقراراً كبيراً في صفوف الفريق خلال السنوات المقبلة، فضلاً عن الاختيارات الموفقة لتعزيز مختلف المراكز في الدفاع والوسط والهجوم.