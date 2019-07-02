حتا يتعاقد مع وليد سراج

المصدر: حتا- علي الظاهري

أعلن نادي حتا عن 3 صفقات لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل، ونجح «الإعصار» في التعاقد مع اللاعب السوداني وليد سراج بنظام الإعارة قادماً من نادي العين والذي سيلعب ضمن فئة المواليد بعد تجربته الناجحة مع اتحاد كلباء في الموسم الماضي.

كما شمل التوقيع الحارس زايد الحمادي قادماً من نادي الظفرة بنظام الإعارة لمدة موسم، والبرازيلي كلايلتون سانتوس مدافع فريق بلينيسيشس البرتغالي لمدة موسم، والذي تم الإعلان في وقت سابق عن التعاقد معه ليكون أول صفقات المحترفين الأجانب في حتا بعد الصعود إلى دوري الخليج العربي. ومن المتوقع الإعلان عن مزيد من الصفقات مع لاعبين جدد في الساعات المقبلة قبل السفر إلى معسكر صربيا يوم 11 من الشهر الجاري.