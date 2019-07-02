قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا في كوالالمبور اليوم

المصدر: دبي- البيان الرياضي

يجري في العاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم، سحب قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم 2019، والأدوار الإقصائية لكأس الاتحاد الآسيوي 2019، وتتواصل الإثارة في دوري أبطال آسيا، عقب منافسة قوية وممتعة خلال دور المجموعات، ومباريات دور الـ 16 لمنطقة شرق آسيا، وضمان أربعة أندية من شرق آسيا بلوغ الدور ربع النهائي، وهي وشنغهاي اس آي بي جي الصيني، وكاشيما انتليرز الياباني، حامل اللقب، ومواطنه أوراوا ريد دايموندز، بطل عامي 2007 و2017، وغوانغزهو ايفرغراند الصيني، بطل عامي 2013 و2015.

غرب آسيا

أما في منطقة غرب آسيا، فسوف تقام مباريات دور الـ 16 يومي 5 و6 أغسطس القادم ذهاباً، و12 و13 من الشهر نفسه إياباً، وتتنافس فيه أندية الوحدة الإماراتي، الهلال والاتحاد والأهلي والنصر من السعودية، والسد والدحيل، وذوب آهن اصفهان الإيراني، حيث يلتقي الوحدة مع النصر، والاتحاد مع ذوب آهن، والأهلي مع الهلال، والدحيل مع السد.

كأس الاتحاد

في حين، تشهد كأس الاتحاد الآسيوي، للمرة الأولى بطلاً جديداً للمرة الأولى منذ عام 2015، ولا تزال المنافسة مستمرة على بطولة منطقتي غرب آسيا وآسيان، ويشهد نهائي منطقة غرب آسيا مواجهة قوية بين الجزيرة الأردني والعهد اللبناني.