زايد الحمادي: تنازلت عن نصف راتبي من أجل اللعب

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

كشف زايد الحمادي حارس الظفرة والمعار إلى صفوف حتا عن تنازله عما يقرب من نصف راتبه من أجل الحصول على فرصة المشاركة في المباريات الموسم المقبل، مؤكداً أن ابتعاده عن اللعب خلال الموسم المنصرم نتيجة رؤية فنية من المدير الفني للظفرة الصربي فوك رازوفيتش وذلك بعدما كان أساسياً خلال الموسم قبل الماضي كان أحد الأسباب الرئيسة للانتقال والبحث عن تحد جديد.

وكانت إدارة شركة كرة القدم بنادي الظفرة قد أعلنت انتقال زايد الحمادي إلى نادي حتا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم المقبل وذلك لمنح اللاعب فرصة أكبر للمشاركة في المباريات.

وقال الحمادي: «بالتأكيد الانتقال لحتا حتى ولو على سبيل الإعارة لمدة موسم يعد تحدياً جديداً بالنسبة لي خاصة وأنني كنت لم أحصل على ثقة المدير الفني للظفرة رازوفيتش خلال الموسم الماضي، إذ لم أحصل على فرصة المشاركة سوى في مباراتين فقط طوال الموسم بعدما كنت الحارس الأساسي الموسم قبل الماضي ولذلك فضلت البحث عن تحد جديد من أجل استعادة الثقة واللعب أساسياً».

موافقة

وأضاف: «وافقت على التنازل عما يقرب من نصف راتبي للانتقال إلى حتا معاراً حتى نهاية الموسم المقبل وعندما علمت برغبة حتا في ضمي ومفاوضاتهم مع الظفرة وافقت على الفور بعدما وافقت كذلك إدارة الظفرة على منحي تلك الفرصة حتى ولو على سبيل الإعارة، وأي لاعب في النهاية يطمح للعب خاصة وأنني كنت أجلس على دكة البدلاء طويلاً في الموسم المنتهي من دون أسباب واضحة، فبعد أن لعب موسماً كاملاً بشكل أساسي وجدت نفسي خارج الحسابات في الموسم التالي ولا أشارك حتى ولو في مباريات ودية». وتابع: «أتمنى أن أظهر بشكل جيد مع حتا في الموسم الجديد».